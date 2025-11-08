Ministar Grlić Radman pod ruku je u šetnji špicom vodio suprugu, o kojoj je poznato samo jedno

Gordan Grlić Radman i supruga Marijana uživali su u šetnji zagrebačkom špicom.

Subotnje prijepodne u središtu Zagreba i ovoga je vikenda bilo prepuno poznatih lica, a među njima su se pojavili i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i njegova supruga Marijana.

Par je privukao pažnju prolaznika dok su opušteno prošetali zagrebačkom špicom, uživajući u ugodnom jesenskom vremenu.

Gordan Grlić Radman sa suprugom Foto: Josip Moler / CROPIX

Ministar i njegova supruga pokazali su skladan odnos te dobro raspoloženje, izmjenjujući osmijehe i kratko zastajkujući ispred poznatih zagrebačkih lokacija. Dok je Grlić Radman odabrao ležernu, ali elegantnu kombinaciju, gospođa Marijana zablistala je u chic dnevnom izdanju koje je savršeno pristajalo uobičajenom gradskom ritmu subotnje kave.

Puno pozornosti privukla je i njena frizura sa šiškama obojana na platinasto.

Gordan Grlić Radman i supruga Marijana Foto: Josip Moler / CROPIX

Gordan Grlić Radman i supruga Marijana Foto: Biljana Blivajs / CROPIX

Par u rijetkim prilikama možemo vidjeti zajedno u javnosti, a kada se pojave, budno oko naših fotografa ovjekovječi te trenutke.

O njihovoj ljubavi ne zna se puno. Poznato je tek da imaju troje djece, kćeri Martu i Katarinu te sina Antu.

Ove godine ministar je objavio i svoju imovinsku karticu u kojoj je otkriveno da Marijana radi u tvrtci Agroproteinka d.d.

Gordan Grlić Radman sa suprugom - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Gordan Grlić Radman i supruga Marijana Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

