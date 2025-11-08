Tko je Splićanka koja je hit na TikToku, a čije su cipele na zagrebačkoj špici ukrale sav show?

Dženifer Džoni iznenadila je prolaznike na zagrebačkoj špici, svi su gledali u njene cipele.

Splitska tiktokerica Dženifer Džoni privukla je pažnju prolaznika i fotografa na zagrebačkoj špici.

Za svoju subotnju šetnju centrom Zagreba, Dženifer je odabrala dugi kaput s karo uzorkom i crnim rukavima, koji je kombinirala s kožnim hlačama i crnim puloverom. Look je upotpunila crnim kožnim rukavicama te upečatljivom torbicom ukrašenom šljokicama, koja je dodala dašak glamura cijelom outfitu.

Dženifer Džoni Foto: Josip Moler / CROPIX

No ono što je posebno privuklo pažnju bile su cipele s krznenim detaljima – odvažan dodatak koji je savršeno naglasio njezinu prepoznatljivu modnu osobnost i sklonost neobičnim, ali profinjenim kombinacijama.

U društvu Olje Vori, jednako modno osvještene, u kariranom odijelu i bordo beretki, Dženifer je blistala i svojim osmijehom i samopouzdanjem.

Dženifer Džoni i Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX

Tko je Dženifer Džoni?

Nešto više od mjesec dana bilo je potrebno da rečenica "Ne bi on nikad" osvoji sve na društvenim mrežama. Popularizirale su ju Dženifer i njena prijateljica Silvija Kalinić svojim humorističnim videozapisima na TikToku u kojima na smiješni način komentiraju ljubavne situacije u kojima se pronalaze muškarci i žene.

In Magazin: Silvija Kalinić i Dženifer Džoni - 4 Foto: In Magazin

''Mi u biti pomažemo muškarcima jer im dajemo nove ideje, ali je problem što muškarci to ne shvaćaju to je jedini problem u ovome svemu'', rekla je Silvija za IN magazin.

Silvija i Dženifer - 1 Foto: Instagram

Silvija i Dženifer - 3 Foto: Instagram

