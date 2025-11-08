Tko je Splićanka koja je hit na TikToku, a čije su cipele na zagrebačkoj špici ukrale sav show?

Dženifer Džoni iznenadila je prolaznike na zagrebačkoj špici, svi su gledali u njene cipele.
Za svoju subotnju šetnju centrom Zagreba, Dženifer je odabrala dugi kaput s karo uzorkom i crnim rukavima, koji je kombinirala s kožnim hlačama i crnim puloverom. Look je upotpunila crnim kožnim rukavicama te upečatljivom torbicom ukrašenom šljokicama, koja je dodala dašak glamura cijelom outfitu.
Dženifer Džoni Foto: Josip Moler / CROPIX
No ono što je posebno privuklo pažnju bile su cipele s krznenim detaljima – odvažan dodatak koji je savršeno naglasio njezinu prepoznatljivu modnu osobnost i sklonost neobičnim, ali profinjenim kombinacijama.
U društvu Olje Vori, jednako modno osvještene, u kariranom odijelu i bordo beretki, Dženifer je blistala i svojim osmijehom i samopouzdanjem.
Dženifer Džoni i Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Tko je Dženifer Džoni?
Nešto više od mjesec dana bilo je potrebno da rečenica "Ne bi on nikad" osvoji sve na društvenim mrežama. Popularizirale su ju Dženifer i njena prijateljica Silvija Kalinić svojim humorističnim videozapisima na TikToku u kojima na smiješni način komentiraju ljubavne situacije u kojima se pronalaze muškarci i žene.
In Magazin: Silvija Kalinić i Dženifer Džoni - 4 Foto: In Magazin
@nebionnikad @Maona #splicanke #kava #nebonnikad #splitskostanjeuma #split #fjaka #muškarci #dalmatinke #dalmacija #gossipgirltiktok #žene #gossipgirlhere #dioptrija #sunglasses ♬ Birds chirping - Official Sound Studio
''Mi u biti pomažemo muškarcima jer im dajemo nove ideje, ali je problem što muškarci to ne shvaćaju to je jedini problem u ovome svemu'', rekla je Silvija za IN magazin.
Što su još rekle, pogledajte u intervjuu OVDJE.
Silvija i Dženifer - 1 Foto: Instagram
Silvija i Dženifer - 3 Foto: Instagram
