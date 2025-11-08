Ona ima 53 godine?! Sevka na bini u Areni napravila tri zvijezde, ovo morate vidjeti

Severina je na Instagramu otkrila kako je na sinoćnjem koncertu u Areni Zagreb napravila tri zvijezde.

Sinoćnja spektakularna večer u Areni Zagreb ostat će zapamćena po energičnom nastupu Severine.

Osim spektakularnog koncerta, danas se cijeli dan priča i o nezgodi koja joj se dogodila. Naime, Severina se u jednom trenu spotaknula o svoje hlače te pala, a video je obišao internet.

Severina - 1 Foto: Instagram

Na svoj pad i sama se našalila na Instagramu objavivši video s pozornice, ali usput je pokazala i još nešto - da je sa svoje 53 godine besprijekorno napravila tri zvijezde.

''Odmah sam pala (na 2. pjesmi), ali uz vas sam sinoć stigla i do zvijezda (komada 3). Večeras, nadam se, bez padalina... Iako, ne želim vas ostaviti zakinute za taj "senzacionalni" prizor. Tako da, ako se dogodi, smatrajte da je namjerno (čisto "zbog ravnoteže među zvijezdama")'', napisala je uz video.

Severina - 4 Foto: Instagram

Severina - 3 Foto: Instagram

''Zvijezda padalica. Zaželio sam si želju'', ''Kad zvijezde padaju, mi svi stignemo zaželit' još koju želju. Ikona!'', ''Draga Severina, pokazala si opet koliko si velika! Padneš, ustaneš i zasjaš još jače. Tvoja energija i osmijeh uvijek dotaknu srce. Hvala ti što ostaješ tako autentična i jaka'', ''Bravo! 'Ko pada taj se jos snažniji diže'', ''Izvrsna si, generacijo! Pad sa stilom!'', nahvalili su je u komentarima.

U jednom dijelu koncerta sve je dirnula potezom prema majci poginulog mladića u Novom Sadu pred cijelom zagrebačkom Arenom, što je napravila pogledajte OVDJE.

Severina u Areni Zagreb - 6 Foto: PR

Severina u Areni Zagreb - 1 Foto: PR

Na koncertu je bila i Severinina majka Ana koju je nešto posebno slomilo, više pogledajte OVDJE.

