Rijetki prizori Brucea Willisa: Trebao pomoć pri hodanju, nove fotografije slamaju srca

Objavljeni su rijetki prizori Brucea Willisa, glumac viđen u šetnji uz pomoć zdravstvenog djelatnika.

Legendarni glumac Bruce Willis nakon dugo vremena viđen je u javnosti.

Ovoga puta bio je u opuštenoj šetnji uz obalu, u društvu zdravstvenog djelatnika koji mu pomaže u svakodnevnim aktivnostima. Ove su fotografije rijedak uvid u glumčev život nakon što se povukao iz javnosti zbog teške bolesti.

Bruce Willis - 5 Foto: Profimedia

Bruce Willis - 6 Foto: Profimedia

Na slikama snimljenima u sunčanom okruženju, Willis nosi tamnu majicu, bež hlače, sportsku obuću i kapu, dok je njegov pratitelj obučen u svijetlosivu trenirku. Bruce je do pješčane plaže hodao držeći se za ruku pomoćnika, a u jednom trenu uhvatio se i za ogradu kako bi osigurao stabilnost.

Bruce Willis - 2 Foto: Profimedia

Bruce Willis - 1 Foto: Profimedia

Bruce Willis - 4 Foto: Profimedia

Podsjetimo, slavnom holivudskom glumcu dijagnosticirana je frontotemporalna demencija (FTD) — progresivna neurološka bolest koja utječe na govor, ponašanje i motoričke sposobnosti. Od objave dijagnoze, Willis se povukao iz javnog života, a brigu o njemu preuzele su njegova supruga Emma Heming Willis i obitelj.

Bruce Willis - 5 Foto: Instagram

Bruce Willis - 2 Foto: Instagram

Tallulah i Bruce Willis - 4 Foto: Instagram

Njegovu životnu priču pročitajte OVDJE.

Bruce Willis - 1 Foto: Profimedia

