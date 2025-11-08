Sestra legendarnog nogometaša nakon drastičnog gubitka kilograma postala je neprepoznatljiva

Sestra jednog od najpoznatijih svjetskih nogometaša iznenadila je novim izgledom, skinula je velik broj kilograma.

Sestra slavnog nogometaša Davida Beckhama, Joanne Beckham, iznenadila je sve svojom nevjerojatnom transformacijom.

Na nedavnom događaju u Londonu, Joanne je zablistala u elegantnoj haljini, koja je istaknula njenu novu liniju.

Joanne Beckham - 4 Foto: Profimedia

Transformacija je očita, Joanne je izgubila značajan broj kilograma i potpuno promijenila svoj stil.

Joanne Louise Beckham rođena je 19. veljače 1982. u Engleskoj, kao najmlađa sestra slavnog Davida. Karijeru je započela kao frizerka, školovala se u poznatom londonskom salonu Vidal Sassoon, a kasnije je radila u salonu Hobs u Essexu.

Joanne Beckham - 2 Foto: Profimedia

Joanne Beckham - 1 Foto: Profimedia

No, Joanne se nije zaustavila na tome. Pokrenula je vlastiti biznis — luksuzni concierge servis WeAreYourCity, koji je nudio ekskluzivne usluge u Londonu. Tvrtku je osnovala zajedno s bivšim nogometašem Jayom Smithom, a klijentima su organizirali sve — od VIP evenata do luksuznih putovanja.

Joanne je mama djevojčice Peggy, rođene 2017. godine, koju ima iz veze s bivšim partnerom Krisom Donnellyjem. Iako rijetko govori o privatnom životu, povremeno dijeli trenutke s kćeri i bratom Davidom na društvenim mrežama.

Joanne Beckham - 5 Foto: Profimedia

David i Joanne Beckham (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Obitelj Beckham poznata je po bliskim odnosima, a David je više puta javno čestitao sestri rođendan uz emotivne objave. Iako je godinama bila u sjeni slavnog brata, Joanne danas jasno pokazuje da ima vlastiti put i stil.

