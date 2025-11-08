Naša ljepotica zgrabila starinski alat i otišla u vrt: Pogledajte drugu stranu hrvatske Miss Universe

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović pokazala je idiličan život na selu, svojim vještinama iz dana u dan iznenađuje javnost.

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović podijelila je na društvenim mrežama video koji otkriva njezinu opuštenu i jednostavnu svakodnevicu daleko od modnih pista i reflektora.

U seriji privatnih snimaka Laura je svojim pratiteljima pokazala kako izgleda njezin život na selu – autentičan, iskren i pun prirodnog šarma.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Instagram

Na videu se može vidjeti kako Laura u slobodno vrijeme uživa u svakodnevnim seoskim poslovima, ubire svježu zelenu salatu iz svog vrta, obilazi kokošinjac i provjerava svoje životinje, a zatim i kosi travu na tradicionalan način – uz pomoć starinske kose.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 2 Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: Instagram

Osim prizora iz vrta i dvorišta, Laura je otkrila i trenutke s posla dok peče palačinke i uživa u slobodnim trenucima dok na Hitnoj nema intervencija.

Sve to pokazuje njezinu jednostavnost i povezanost s prirodom, što su prepoznali i njezini brojni pratitelji koji su komentirali koliko je prizemna i autentična.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

U videu je progovorila o sestrinstvu za što se školovala, bavljenju sportom, njenoj misiji kao misici i još mnogočemu. Više pročitajte OVDJE.

Inače, Lauri brojni predviđaju pobjedu na ovogodišnjem izboru, svrstili su je u top 3 najljepše natjecateljice, a tko joj je konkurencija pogledajte OVDJE.

Kako izgleda njena mama, pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Laura Gnjatović - 4 Foto: PR / Direkcija Miss Universe Hrvatske

Laura je od ove godine i zaručena, a tko joj je partner čitajte OVDJE.

