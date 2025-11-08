Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić? Osvanula je njihova zajednička fotografija

Mia Negovetić predstavila svoj prvi LP album ''Misli'' uz podršku roditelja koje rijetko vidimo.
Danas je u Croatia Records Music Shopu u Rijeci održano posebno druženje povodom izlaska prvog LP albuma talentirane pjevačice Mije Negovetić, pod nazivom ''Misli''.3 vijesti o kojima se priča prozori kao iz filma Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom reakcijom osvojila publiku Video godine! Seve pala na pozornici Arene Zagreb pa ustala kao kraljica Guza u prvom planu! Supruga posrnulog pjevača fotkama u tanga bikiniju raspametila fanove
Ono što je posebno raznježilo obožavatelje i medije jest činjenica da su se na događanju pojavili i Mijini roditelji, Igor i Kristina, koji inače rijetko staju pred kamere.
Mia Negovetić s roditeljima - 2 Foto: Instagram/Croatia Records
Uz široke osmijehe i ponos u očima, došli su podržati svoju kćer u jednom od najvažnijih trenutaka njezine dosadašnje karijere.
Mia Negovetić - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Rijetki prizori Brucea Willisa: Trebao pomoć pri hodanju, nove fotografije slamaju srca
Na fotografiji snimljenoj u ugodnoj atmosferi riječkog glazbenog dućana vidi se sretna Mia, okružena roditeljima, ispred polica ispunjenih primjerci njezina LP-a.
Prije 10 godina Mia je oduševila naciju izvedbom naše himne, a danas je pjevačica s potpuno novim imidžom. Njenu životnu priču pročitajte OVDJE.
Mia Negovetić Foto: DNEVNIK.hr
Pogledaji ovo Celebrity Milica Todorović prvi put u javnosti pokazala trudnički trbuh!
Svi ju pamte kao djevojčicu s naočalama i pletenicama, a danas Mia nosi pirsinge i tetovaže od posebnog značenja. Više fotografija pogledajte OVDJE.
Mia Negovetić Foto: Instagram
Galerija 7 7 7 7 7
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Naša ljepotica zgrabila starinski alat i otišla u vrt: Pogledajte drugu stranu hrvatske Miss Universe
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Sestra legendarnog nogometaša nakon drastičnog gubitka kilograma postala je neprepoznatljiva
Pogledaji ovo Celebrity Omiljena hrvatska harmonikašica snimila se u vjenčanici: ''Uh, još ne vjerujem...''