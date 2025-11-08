Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić? Osvanula je njihova zajednička fotografija

Mia Negovetić predstavila svoj prvi LP album ''Misli'' uz podršku roditelja koje rijetko vidimo.

Danas je u Croatia Records Music Shopu u Rijeci održano posebno druženje povodom izlaska prvog LP albuma talentirane pjevačice Mije Negovetić, pod nazivom ''Misli''.

Ono što je posebno raznježilo obožavatelje i medije jest činjenica da su se na događanju pojavili i Mijini roditelji, Igor i Kristina, koji inače rijetko staju pred kamere.

Mia Negovetić s roditeljima - 2 Foto: Instagram/Croatia Records

Uz široke osmijehe i ponos u očima, došli su podržati svoju kćer u jednom od najvažnijih trenutaka njezine dosadašnje karijere.

Mia Negovetić - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Na fotografiji snimljenoj u ugodnoj atmosferi riječkog glazbenog dućana vidi se sretna Mia, okružena roditeljima, ispred polica ispunjenih primjerci njezina LP-a.

Prije 10 godina Mia je oduševila naciju izvedbom naše himne, a danas je pjevačica s potpuno novim imidžom. Njenu životnu priču pročitajte OVDJE.

Mia Negovetić Foto: DNEVNIK.hr

Svi ju pamte kao djevojčicu s naočalama i pletenicama, a danas Mia nosi pirsinge i tetovaže od posebnog značenja. Više fotografija pogledajte OVDJE.

Mia Negovetić Foto: Instagram

