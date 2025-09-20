Tko je zgodna brineta koja je u mini-haljini stigla na derbi Hajduka i Dinama na Poljudu?

Silvija Kalinić na derbiju Hajduka i Dinama na Poljudu privukla je sve poglede na tribinama.

Derbi između Hajduka i Dinama na Poljudu uvijek je događaj koji privlači tisuće navijača, ali i brojne poznate osobe iz javnog života.

Ovoga puta u središtu pažnje našla se popularna tiktokerica Silvija Kalinić, koja je u društvu prijateljice pratila utakmicu s tribina.

Silvija je za derbi odabrala elegantnu bijelu mini-haljinu na tanke naramenice, kojom je istaknula svoju preplanulu put i vitku figuru. Look je upotpunila modernim sunčanim naočalama i zlatnim detaljima, dok je jednostavna frizura i prirodan make-up naglasio njezin prepoznatljivi osmijeh.

Tko je Silvija?

Nešto više od mjesec dana bilo je potrebno da rečenica "Ne bi on nikad" osvoji sve na društvenim mrežama. Popularizirale su ju Silvija i njena prijateljica Dženifer Džoni svojim humorističnim videozapisima na TikToku u kojima na smiješni način komentiraju ljubavne situacije u kojima se pronalaze muškarci i žene.

''Mi u biti pomažemo muškarcima jer im dajemo nove ideje, ali je problem što muškarci to ne shvaćaju to je jedini problem u ovome svemu'', rekla je Silvija za IN magazin.

''Ja imam bračne ponude haha ima svega sada, ali uvijekk kažem baš me zanima koji je to muškarac koji će prošetat sa mnom gradom i onda da mu dovikuju - Ne bi on nikad, ima ih svakakvih ali mislim da me trebaju gledati kroz neke druge stvari, a ne samo kroz ovo što trenutno radim'', dodala je.

