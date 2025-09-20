Bajaga nastupio u Dugom Selu unatoč žestokom protivljenju braniteljskih udruga

Pogledajte prizore s koncerta Bajage u Dugom Selu protiv kojeg su se bunile braniteljske udruge.

Momčilo Bajagić Bajaga sinoć je ipak nastupio u Dugom Selu, unatoč prigovorima braniteljskih udruga.

Bajaga je nastupio u sklopu manifestacije ''Stara jela z Dugog Sela'', a na njegovom koncertu okupio se velik broj ljudi koji su pjevali njihove najveće hitove kao što su ''Tišina'', ''Verujem – ne verujem'', ''Plavi safiru'', ''Ruski voz'', ''S druge strane jastuka'', ''Godine prolaze''.

Bajaga u Dugom Selu - 7 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Bajaga u Dugom Selu - 4 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Bajaga u Dugom Selu - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Podsjetimo, braniteljske udruge iz Dugog Sela, općine Rugvica i Brckovljani izrazile su protivljenje Bajaginom nastupu, pozivajući se na dugogodišnje glasine da je tijekom Domovinskog rata pjevao pjesme s četničkim porukama. Te tvrdnje nikada nisu službeno potvrđene, ali se povremeno ponovno pojavljuju u javnosti, osobito prilikom najave njegovih koncerata u Hrvatskoj.

Je li trebao održati koncert? Da, zašto ne?

Ne, na strani sam branitelja

Nemam mišljenje o ovoj temi Da, zašto ne?

Ne, na strani sam branitelja

Nemam mišljenje o ovoj temi Ukupno glasova:

Bajaga u Dugom Selu - 5 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Bajaga u Dugom Selu - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Momčilo Bajagić Bajaga Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Što Steven Seagal radi na vojnoj paradi u Beogradu?

Bajagi su ove godine otkazani koncerti i u Solinu i Sisku, a bunilo se i protiv nastupa u Puli koji se ipak održao.

Bajaga i Instruktori - 5 Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Bajaga i Instruktori - 6 Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

In Magazin: Bajaga - 7 Foto: In Magazin

Galerija 16 16 16 16 16

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Je li ovo najgore modno izdanje najljepše plavuše na svijetu dosad?

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ovaj ljepotan? Otac mu je legendarni sportaš kojem su ugled uništili skandali

Pogledaji ovo Celebrity Kći bolesnog glumca šokirala prizorima koje je javno objavila pred pola milijuna pratitelja