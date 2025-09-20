Kći bolesnog glumca šokirala prizorima koje je javno objavila pred pola milijuna pratitelja

Scout Willis šokirala je pratitelje novim fotografijama na Instagramu na kojima se ljubi s djevojkama.

Scout Willis, kći slavnog glumačkog para Demi Moore i Brucea Willisa, novom objavom na Instagramu šokirala je neke pratitelje.

Na nekoliko fotografija koje je podijelila, Scout se snimila kako ljubi različite djevojke.

Scout Willis - 5 Foto: Instagram

Scout Willis - 3 Foto: Instagram

Jedna od djevojaka je Kaiman Kazazian, dok druga nije imenovana. Uz njih se u objavi pojavio i škotski glumac Thomas Doherty, za kojeg se već tjednima šuška da je u vezi sa Scout.

Thomas Doherty Foto: Instagram

Među provokativne fotografije Scout je ubacila i neke obiteljske s bolesnim ocem Bruceom Willisom.

Scout Willis - 6 Foto: Instagram

Scout Willis - 2 Foto: Instagram

"Malo zakašnjeli pozdravi iz čarobnog ljeta'', napisala je uz objavu.

Podsjetimo, Willis se bori s teškom bolešću koja mu je poremetila osnovne funkcije života. Više pročitajte OVDJE.

Scout i Bruce Willis Foto: Scout Willis/Instagram

Bruce Willis - 1 Foto: Instagram

Bruce Willis - 5 Foto: Instagram

OVDJE pogledajte koji su bili znakovi po kojima je obitelj Brucea Willisa znala da nešto nije u redu s njegovim zdravljem.

Bruce Willis - 1 Foto: Instagram

