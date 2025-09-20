Kći bolesnog glumca šokirala prizorima koje je javno objavila pred pola milijuna pratitelja

Scout Willis šokirala je pratitelje novim fotografijama na Instagramu na kojima se ljubi s djevojkama.
Na nekoliko fotografija koje je podijelila, Scout se snimila kako ljubi različite djevojke.
Scout Willis - 5 Foto: Instagram
Scout Willis - 3 Foto: Instagram
Jedna od djevojaka je Kaiman Kazazian, dok druga nije imenovana. Uz njih se u objavi pojavio i škotski glumac Thomas Doherty, za kojeg se već tjednima šuška da je u vezi sa Scout.
Thomas Doherty Foto: Instagram
Među provokativne fotografije Scout je ubacila i neke obiteljske s bolesnim ocem Bruceom Willisom.
Scout Willis - 6 Foto: Instagram
Scout Willis - 2 Foto: Instagram
"Malo zakašnjeli pozdravi iz čarobnog ljeta'', napisala je uz objavu.
Podsjetimo, Willis se bori s teškom bolešću koja mu je poremetila osnovne funkcije života. Više pročitajte OVDJE.
Scout i Bruce Willis Foto: Scout Willis/Instagram
Bruce Willis - 1 Foto: Instagram
Bruce Willis - 5 Foto: Instagram
OVDJE pogledajte koji su bili znakovi po kojima je obitelj Brucea Willisa znala da nešto nije u redu s njegovim zdravljem.
Bruce Willis - 1 Foto: Instagram
