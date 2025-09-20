Je li ovo najgore modno izdanje najljepše plavuše na svijetu dosad?

Margot Robbie modnim izdanjem izazvala je gomilu komentara, što vi mislite recite nam u anketi.

Margot Robbie, jedna od najtraženijih glumica današnjice i ikona stila, iznenadila je ovih dana svojim neuobičajenim modnim izborom.

Iako je na crvenim tepisima i javnim događanjima navikla blistati u elegantnim i raskošnim kreacijama, paparazzi su je u New Yorku snimili u kombinaciji koja je izazvala pravu lavinu reakcija.

Australska zvijezda pojavila se u mini haljini s crno-bijelim apstraktnim uzorkom, koja je otkrivala njezine vitke noge i naglašavala figuru. Look je upotpunila neobičnim cipelama s masivnom drvenom petom, predimenzioniranim sunčanim naočalama futurističkog dizajna i velikom torbom s kontrastnim bojama.

I dok Margot često oduševljava modnim odabirima, ovoga puta modni kritičari i fanovi nisu bili pretjerano impresionirani. Na društvenim mrežama osvanuli su brojni komentari kako se radi o njenom "najgorem izdanju do sada", a mnogi su usporedili styling s odjećom koja više podsjeća na neobavezan izlazak nego na look jedne holivudske zvijezde.

''Izgleda da ju žele stilizirati na previše sugestivan način. Čudno mi je da na to pristaje'', ''Otpusti stilista!'', ''Ovo nikako nije ona'', neki su od komentara na društvenim mrežama.

Nedavno je crvenim tepihom prošetala u korzetu koji je stisnuo njene atribute, a prije toga nosila je haljinu ispod koje nije nosila ama baš ništa.

