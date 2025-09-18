Nasljednik talijanskog šarmera pokupio sve simpatije u izlasku s rastavljenim roditeljima

Glazbenik je snimljen sa bivšom suprugom i sinčićem tijekom njegovog prvog dana u školi.

Talijanski glazbeni zavodnik Eros Ramazzotti snimljen je u javnosti u posebnom trenutku – tijekom prvog danu škole svog sina Gabria Tullija u Milanu.

Na fotografijama se može vidjeti kako pjevač ponosno hoda držeći sina za ruku, dok im se pridružila i njegova bivša supruga, manekenka Marica Pellegrinelli.

Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti i sin Foto: Profimedia

Mali Gabrio Tullio bio je sjajno raspolože, a njegov vedar duh i osmijeh osvojili su sve simpatije dok je koračao između roditelja. Eros je bio u ležernom izdanju s crnom jaknom i kapom, dok je Marica odabrala bež kombinezon i naočale koje su joj dale dozu glamura.

Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti i sin Foto: Profimedia

Eros Ramazzotti i sin Foto: Profimedia

Osim Gabria Tullija, Ramazzotti i Pellegrinelli imaju i kćer Rafuellu Mariu, rođenu 2011. godine. Time poznati glazbenik ukupno ima troje djece – uz dvoje koje je dobio u braku s Maricom, tu je i kći Aurora, koju je dobio u prijašnjem braku s Michelle Hunziker.

Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti i sin Foto: Profimedia

Inače, Eros i Marica bili su jedan od najpopularnijih parova u Italiji, a onda su šokirali javnost viješću da se razvode. Vjenčali su se 2014., a brak je potrajao pet godina. Kao razlog rastave tada se u medijima spominjala pjevačeva nevjera.

Eros Ramazzotti i Marica Pellegrinelli (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

