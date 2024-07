Tko su Splićanke koje stoje iza videa u kojima na šaljivi način pričaju o muško-ženskim odnosima?

Nešto više od mjesec dana bilo je potrebno da rečenica "Ne bi on nikad" osvoji sve na društvenim mrežama. Splićanke Silvija i Dženifer prijateljice su koje putem kratkih videa na TikToku komentiraju muško-ženske odnose. Kako su došle na ideju te što je privuklo desetke tisuća obožavatelja, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Dva mjeseca su prošla od prvog videa koji su postavile na TikToku, a sad broje već 40 tisuća vjernih pratitelja. Njih iznova oduševljavaju Silvija i Dženifer koje na smiješni način komentiraju ljubavne situacije u kojima se pronalaze muškarci i žene. Rečenica „Ne bi on nikad“ postala je ultimativni hit, a njih dvije tik tok zvijezde.



''Nikako ovo nismo očekivale, bilo nam je prečudno, ali smo se nekako navikle iako mi i dalje bude tipa neki dan me pitala jedna cura je li se može slikat samnom, a ja - Zaštoo, jednostavno se još nismo uhodale i navikle ali dobro haha'', govori Dženifer Džoni, tiktokerica.



Splićanke priznaju da su snimanja krenula slučajno, Silvija je prvenstveno marketing stručnjak, dok je Dženifer menadžerica, no sada ih svi znaju kao tiktokerice koje otkrivaju ženama muške izgovore u svakodnevnim situacijama.



''Mi u biti pomažemo muškarcima jer im dajemo nove ideje, ali je problem što muškarci to ne shvaćaju to je jedini problem u ovome svemu'', objašnjava Silvija Kalinić.



''Nije zapravo poruka da muškarci lažu nego je jednostavno zabavno i mi ćemo uvijek naći opravdanja za neke stvari jer to je tako kad nekoga voliš'', dodala je Dženifer.



Simpatične djevojke na piću prepričavaju stvarne događaje, kako kažu, svatko se pronašao barem u jednom videu, a to ih je dovelo i do pozornosti medija, ali se povećao i broj komentara koje dobivaju.



''Većinom su stvarno pozitivni meni dosta muških to komentira rijetko žena. Muškarcima je to super – ne bi on nikad. Podrške su iz raznih zemalja šta je lijepo pročitati, za sad smo zadovoljne. Kako kaže Dženifer uvijek se nađe i pokoji hejter'', kaže Silvija.

''Ma ti su nas hejtali i prije - Ne bi on nikad, tako da mi da smo sagradili piramide oni bi nas hejtali'', dodala je Dženifer.



Budući da su postale eksperti u hvatanju laži kod muškaraca, zanimalo nas je kako se njihovi odabranici nose s tim.



''Kad odaberemo onda ćemo vam reći'',našalila se Dženifer.



''Ja imam bračne ponude haha ima svega sada, ali uvijekk kažem baš me zanima koji je to muškarac koji će prošetat sa mnom gradom i onda da mu dovikuju - Ne bi on nikad, ima ih svakakvih ali mislim da me trebaju gledati kroz neke druge stvari, a ne samo kroz ovo što trenutno radim'', govori Silvija.



Iz zezancije i hobija malo po malo cure su počele sve više ulagati u svoje videouratke jer su shvatile da se i od ove platforme može dobro zaraditi.



''Ne možemo kupiti baš jahtu, ali još. Lijepo se zna zaraditi na tik toku i možda se neki mogu i ljutiti na to šta imamo neke sponzore ali na kraju krajeva mi moramo ići na te kave, mi moramo potrošiti novce za to, moramo se i obuć i to su isto troškovi. Tako da lijepo se zaradi ali mi isto biramo s kim ćemo raditi'', govori Silvija.



Uvijek nasmijane i dobre volje, svojim videima uveseljavaju sve koji ih prate, Silvija i Dženifer najvaljuju još zanimljivije klipove, ali i moguće suradnje s drugim kolegama, što sigurno neće proći nezapaženo.



