Bračni par New York je zamijenio Nerežišćima na Braču: ''Susjedi nam vole svratiti na rakiju!''

Prije šest godina Kent i Katherine Pepper odlučili su preseliti iz New Yorka u Nerežišća na Braču. Užurban život zamijenili su otočkom idilom, a našem Hariju Kočiću za In magazin otkrili su kako je tekla prilagodba na život u Lijepoj našoj, što im nedostaje, ali i zašto se više nikada ne bi vratili u SAD.

Napustiti jedan od najpoznatijih svjetskih gradova i preseliti se na maleni škoj, na kojem ranije nikada nisu bili, Pepperima je, kažu, bila jednostavna odluka.



''Oboje smo odrasli u jako malim gradovima, tako da nam je bilo lako donijeti odluku o preseljenju u Nerežišća. Kao da smo se vratili gdje smo odrasli, samo sada imamo internet'', govori Kent Pepper.



New York je, kažu, odličan, ali samo kada imate dvadeset ili trideset godina.



''Idete u klubove, puni ste energije i kofeina. Ali kada dođete u četrdesete, počnete razmišljati o mirnijem životu na mjestu koje je manje bučno i malo sporije'', dodala je Katherine Pepper.



Posebno im se sviđa ravnoteža između posla i privatnog života, koju su pronašli u Dalmaciji.

''New York je uvijek u pokretu, a ovdje ljudi ljeti odu s posla u 15 sati i djecu odvedu na more pa nastave raditi poslijepodne. To je doista lijepo za vidjeti''.



Osjećaj sigurnosti je, naglašavaju, u odnosu na SAD, neusporediv.



''Kent ostavlja ključeve u vespi cijelo vrijeme. Kada se vrati, vespa bude potpuno mrtva, ali još uvijek je tu. OK, to nećemo staviti na TV hahahah...''.



Život u Hrvatskoj, ipak, traži neke prilagodbe.

''Različiti su brendovi paste za zube i jezik je malo teži… '',kaže Kent.



Susjedi su im, kažu, izuzetno gostoljubivi.

''Susjedi nam vole svratiti na rakiju i to nas oduševljava, to se nikada ne bi dogodilo u New Yorku. U New Yorku, kada susjed pokuca, provjeriš jesi li dobro zaključao vrata''.



S pronalaskom posla nisu imali problema. Kent je otvorio pekarnicu i bavi se proizvodnjom te prodajom peciva, a Katherine ima vlastitu stranicu o hrvatskim vinima.

''Jedan od razloga zbog kojih smo odabrali Hrvatsku je nevjerojatna količina prilika. Postoji toliko poslova u New Yorku, Hong Kongu ili Parizu, koje samo trebate kopirati i primijeniti ovdje'', kaže Kent.



Kada su stigli u Lijepu našu, unajmili su brod, kojim su razgledali jadransku obalu sve do Dubrovnika. Na kraju su odlučili skrasiti se u Nerežišćima, preuredivši dvije stare kamene kuće.



''Ideja je bila kombinirati staro i novo te ostvariti komunikaciju između ta dva koncepta. Naša arhitektica je bila jako zainteresirana za ideju'', kažu-



I tako, dok mnogi sanjaju američki san, Pepperovi žive onaj hrvatski, a mir koji su pronašli na Braču ne bi nikada, kažu, mijenjali za užurbanost Velike Jabuke.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Andrea Šušnjara otkrila nam je pravi razlog odlaska iz Magazina i plan za solo karijeru: ''Sigurno će biti promjena...''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Internet užarila fotografija francuskog predsjednika i ministrice sporta, vidite li što svi komentiraju?