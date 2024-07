Andrea Šušnjara otkrila nam je pravi razlog odlaska iz Magazina i plan za solo karijeru: ''Sigurno će biti promjena...''

Svoju solističku karijeru Andrea Šušnjara započinje odlaskom iz grupe Magazin. Odlučuje li o odabiru svoje nasljednice te koji je pravi razlog odlaska, otkrila je našoj Anni Opačak za In magazin.

Na pozornici već tradicionalne Medulinske noći koncert je održala

grupa Magazin. Najdugovječnija pjevačica Magazina, Andrea Šušnjara, prisjetila se svojeg prvog samostalnog nastupa.

Ton: Andrea Šušnjara, pjevačica Magazina

''U Bibinjama, cijelu večer je nestajalo struje, tako da smo nekoliko

puta bili prekidani, a ja koja nisam znala sve pjesme tečno kao danas, pa onda taman ono, a joj uspjela sam, super – stane, mrak, nema struje. Onda idemo ispočetka, ispočetka, toliko sam se bila, toliko zbunila, imala sam tolIku tremu'', ispričala nam je Andrea.

U proteklih 14 godina kaže kako pamti lijepe, smiješne, ali i one

manje smiješne situacije, kada su je slučajno zaboravili u Opatiji.

''Znači imali smo koncert, i oni su načuli da ja moram neko snimanje

odraditi. I oni su lijepo se ujutro ustali, i otišli bez mene i onda sam

ovaj, došla ujutro na recepciju, onako s koferima i pitam čovjeka gdje

je grupa Magazin, a oni su Vam otišli već odavno'', priča Andrea.

Pravi razlog odlaska iz grupe je njezina želja za promjenom, no

sigurna je da od Magazina ne može niti želi pobjeći. Na novi početak

spremna je te kaže kako je nimalo ne plaši.

''Neću sad sigurno postati reperica, ili ne znam šta. Ali sigurno će biti

nekih malih promjena i to me jako veseli. Kao glazbenica volim sebe

istraživat u nekim drugim žanrovima i pjesmama'', kaže.

U odabiru nove pjevačice Magazina sudjeluje tek pokojim

prijedlogom. No kaže, zna se čija je riječ posljednja.

''Pa ja jesam njima, ovako, sugerirala par svojih favorita. Ali to na

kraju sve ostaje na Tonču Huljiću, mislim, on je alfa i omega benda,

tako da, mislim da se samo njega pita'', kaže.

Sretno zaljubljena, o svojem dečku iz Njemačke ne otkriva previše. On je zbog nje naučio hrvatski, no ona njemački, priznaje, ipak teško

svladava.



''Nein, ne ne ne , znači talijanski, španjolski, sve onako šta je lagano

ulazi u uho , to da, al njemački mi je ajme'', priznaje.

Posljednje ljeto s grupom Magazin provest će radno, ali za razliku

od prošle godine, imat će više slobodnog vremena za uživanje na plaži u svojem rodnom Splitu.

