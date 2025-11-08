Našu glumačku divu nismo navikli vidjeti u opuštenom izdanju, ovako izgleda kad nije pred kamerama!

Ksenija Pajić u ležernom izdanju prošetala špicom, ovako ju nemamo često priliku vidjeti.

Glumica Ksenija Pajić uživala je u opuštenoj šetnji gradskom špicom, a svojim ležernim, ali vrlo chic izdanjem privukla je pažnju prolaznika.

U udobnom i toplom outfitu pokazala je da jednostavnost i elegancija itekako mogu ići zajedno.

Ksenija Pajić Foto: Josip Moler / CROPIX

Za ovu jesensku šetnju Ksenija je odabrala mekanu svijetlosivu bundicu, bež pulover i traperice ravnog kroja, dok je cijeli styling upotpunila smeđom torbom i osmijehom koji joj nije silazio s lica.

Ksenija Pajić Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, gledatelji Kseniju trenutačno imaju priliku gledati u popularnoj seriji ''U dobru i zlu'', gdje tumači Divnu Sriću, u potpuno drugačijem izdanju od ovog u kojem smo je zatekli na zagrebačkim ulicama.

Ksenija Pajić - 4 Foto: Nova TV

Ksenija Pajić i Filip Juričić - 2 Foto: Nova TV

Upravo zato, ovo njezino opušteno pojavljivanje izazvalo je veliko zanimanje – jer Kseniju u ovako ležernom izdanju rijetko viđamo.

Ksenija je nedavno za IN magazin otkrila čemu zahvaljuje za fantastičan izgled u šezdesetima, intervju pogledajte OVDJE.

Ksenija Pajić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

