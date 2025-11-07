Cristiano Ronaldo izjavio da je ljepši od Davida Beckhama: ''Ja sam cijeli paket''

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo ponovno je privukla pozornost javnosti izjavom da je zgodniji od Davida Beckhama.

Cristiano Ronaldo izjavio je da je zgodniji od svog nogometnog kolege Davida Beckhama.

Ova dvojica nogometnih legendi često su uspoređivani tijekom karijere jer su slijedili sličan put – obojica su zablistala u Manchester Unitedu prije nego što su prešla u Real Madrid.

Kasnije su Beckham i Ronaldo nadmašili granice nogometa i postali svjetske ikone, upuštajući se u svijet mode te privlačeći pozornost i zbog svog izgleda.

Tema o tome je li Ronaldo zgodniji od Beckhama bila je otvorena i tijekom njegova gostovanja u emisiji ''Piers Morgan Uncensored'', prenosi Daily Mail.

Voditelj je pohvalno izjavio da Beckham ''nije u istoj ligi'' kao Ronaldo kao igrač, ali ga je pitao smatra li da ima i bolji izgled.

''Često te uspoređuju s Beckhamom, pogotovo što se tiče izgleda. Misliš li da si zgodniji od Davida Beckhama?'' upitao je Morgan.

''Zavisi. Za mene izgled ne znači samo lice, već cijeli paket. Zamisli Cristiana i običnog tipa u crvenim kupaćima na Copacabani, ne bi imao šanse.''

Morgan je ponovno inzistirao na usporedbi s Beckhamom, a 40-godišnjak je naposljetku dao hvalisav odgovor.

''Šetate Copacabanom, recimo, deset minuta. Tko privlači više pažnje?'' pitao je Morgan.

''Ja, sto posto'', rekao je kroz smijeh Ronaldo.

''Znao sam, samo sam te htio malo isprovocirati'', rekao je Morgan.

Ronaldo je pokušao opravdati svoju tvrdnju, rekavši da je Beckhamovo tijelo obično.

''On to zna. Lice mu je lijepo, da, zgodno lice. Ostatak je normalan. Ja nisam normalan. Ja sam perfecto.''

Ta je duhovita opaska nasmijala obojicu, a Ronaldo je potom izrazio poštovanje prema engleskoj nogometnoj legendi.

''Dobro izgleda. Sviđa mi se, tip je koji se zna dobro izraziti, sviđa mi se.''

Portugalski as također je sugerirao da je on najpoznatija osoba na svijetu, rekavši:

''Napravimo anketu u cijelom svijetu – tko je poznatiji, ja ili predsjednik Donald Trump? Mislim da, čak i na malim otocima, više ljudi zna za mene nego za njega.''

