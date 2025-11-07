Unuka slavnog nobelovca bila je simbol glamura, ali i žrtva obiteljskog prokletstva

Unuka slavnog pisca Ernesta Hemingwayja Margaux Hemingway bila je jedna od najslavnijih ljepotica svog doba, no borba s mentalnim zdravljem dovela ju je do preranog kraja.

Margaux Hemingway bila je jedno od najsvjetlijih, ali i najtragičnijih lica 70-ih godina. Bavila se manekenstvo i glumom, a potječe iz obitelji nobelovca Ernesta Hemingwaya. Njezina priča o slavi, ljubavi, obitelji i samouništenju postala je simbol glamura s mračnom pozadinom.

Rodila se 16. veljače 1954. godine u Portlandu, u obitelji punoj umjetničkog duha i unutarnjih demona. Njezin otac Jack Hemingway bio je sin slavnog pisca, a majka Byra Louise Whittlesey balerina i društvena figura. Nažalost, njezino djetinstvo nije joj ostalo u najboljem sjećanju jer je Jack seksualno zlostavljao nju i njezine sestre.

Iako je Ernest umro prije nego što je Margaux postala odrasla žena, njegova prisutnost i legenda snažno su obilježile cijelu obitelj. Depresija i alkoholizam, koji su pratili Ernesta, ponavljali su se u generacijama Hemingwayevih – i nažalost, nisu zaobišli ni Margaux.

Krajem šezdesetih se preselila u New York, gdje su njezin egzotičan izgled i visina od 183 cm brzo privukli pažnju modnih kuća i fotografa.

Postala je jedna od prvih manekenki koja je potpisala milijunski ugovor – s kozmetičkim brendom Fabergé za parfem Babe.

Njezino lice krasilo je naslovnice Voguea, Ellea i Harper’s Bazaara, a u svijetu mode smatrali su je "prvom supermodelom". Bila je poznata po energiji, šarmu i divljoj karizmi – ali i po razuzdanim zabavama koje su bile zaštitni znak njujorške jet-set scene 70-ih. Njezin izgled privukao je i pozornost glumačkih agenata, pa je već 1976. glumila u filmu "Lipstick" s mlađom sestrom Mariel. Iako je film izazvao polemike zbog kontroverzne teme, Margaux je dobila pohvale za svoju ulogu i činilo se da je pred njom blistava filmska budućnost.

No, karijera je ubrzo krenula silaznom putanjom. Nakon nekoliko neuspješnih projekata, filmske ponude su prestale pristizati, a mediji su je počeli opisivati kao "bivšu zvijezdu koja pokušava preživjeti".

Slava je imala visoku cijenu. Margaux se borila s alkoholizmom, bulimijom i depresijom, a često je otvoreno govorila o vlastitim krizama i pokušajima da pronađe mir.

"Zvučalo je glamurozno, i bilo je. Zabavljala sam se, ali sam bila i vrlo naivna kada sam ušla u taj svijet", izjavila je 1988. godine. "Iskreno sam mislila da me ljudi vole zbog mene, zbog mog smisla za humor i dobrih osobina. Nikada nisam očekivala da ću sresti toliko profesionalnih parazita."

Njezina obitelj, uključujući sestru Mariel, pokušala ju je podržati, no Margaux se često osjećala izgubljeno i odvojeno – kako od svijeta, tako i od same sebe. Kritičari i prijatelji opisivali su je kao "dušu koja nikada nije pronašla dom". To se i odrazilo na njezin ljubavni život - dva braka su završila razvodom, a sreću nije mogla pronaći u ljubavnim vezama koje su je obilježile. Patio je i njezin obiteljski život, kada je prekinula odnose s roditeljima. Kada je otkrila da ju je seksualno zlostavljao, otac i pomajka su prestali razgovarati s njom.

"Nismo pričali s njom već dvije godine. Stalno laže. Cijela obitelj ne želi imati ništa s njom. Ona je samo ljuta žena", ispričala je njezina pomajka Angela za People Magazine jednom prilikom.

Izvana je zračila samopouzdanjem i seksepilom, ali iza kulisa vodila je tešku bitku sa samopoštovanjem i osjećajem nepripadnosti. Dana 1. srpnja 1996., Margaux Hemingway pronađena je mrtva u svojoj kući u Santa Monici, u dobi od 42 godine. Obdukcija je pokazala da je počinjeno samoubojstvo predoziranjem fenobarbitalom, lijekom koji se koristi za epilepsiju i nesanicu.

Tragedija je šokirala javnost, ali i podsjetila na obiteljsko prokletstvo Hemingwayevih – jer je i njezin djed Ernest 1961. počinio samoubojstvo, kao i još nekoliko članova obitelji u različitim generacijama. Najtragičnije od svega je da se to dogodilo dan prije 35. godišnjice smrti njezina slavnog djeda.

Iako je prošlo više od dva desetljeća od njezine smrti, Margaux Hemingway i dalje ostaje ikona 70-ih – spoj glamura, tuge i neslomljive ranjivosti.

U novije vrijeme, dokumentarni film "Running from Crazy" (2013.), koji je producirala njezina sestra Mariel, osvrće se na obiteljsku povijest i Margauxin život, pokušavajući pronaći smisao u naslijeđu koje je bilo jednako blagoslov koliko i teret.

Margaux Hemingway ostaje zapamćena kao žena koja je živjela brzo, voljela intenzivno i umrla prerano – posljednja muza obitelji koja je svijetu dala jednako ljepote koliko i boli.

