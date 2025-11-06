Zbog ovog mjesta William je rekreirao jedan od najdirljivijih trenutaka iz majčine prošlosti

Tijekom posjeta kipu Krista Otkrivatelja, princ William rekreirao je fotografiju koju je snimila njegova majka princeza Diana prije 34 godine.

Princ William nalazi se u višednevnom posjetu Brazilu, gdje se održala dodjela globalne nagrade za okoliš Earthshot, usmjerene na ubrzanje inovacija koje rješavaju najveće ekološke izazove današnjice.

U sklopu posjeta Rio de Janeiru posjetio je i jedno odredište koje je 34 godine ranije posjetila njegova majka princeza Diana, rekreiravši jednu od njezinih najznačajnijih fotografija.

Princ William - 1 Foto: Afp

Princ William - 2 Foto: Afp

Princ William - 1 Foto: Profimedia

U pitanju je vrh planine Corcovado, gdje se nalazi 30 metara visok kip Isusa Krista s raširenim rukama, simbol Rija i jedno od sedam svjetskih čuda modernog doba. Diana je na istom mjestu pozirala 1991. godine, tijekom šestodnevne turneje po zemlji s tadašnjim princom Charlesom.

Za vrijeme privatnog 45-minutnog posjeta, William je zastao na istom mjestu gdje je nekoć stajala njegova majka, tiho promatrajući panoramu zaljeva Guanabara. Fotografije prikazuju princa kako mirno stoji ispred veličanstvenog spomenika, opisujući ga kao “inženjersko čudo”.

Princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 3 Foto: Afp

Domaćin mu je bio svećenik otac Omar Raposo, čuvar svetišta Krista Otkupitelja, koji ga je proveo kroz kapelicu smještenu ispod kipa.

Posjet je neizbježno probudio uspomene na Dianinu turneju iz 1991., kada je svojim suosjećanjem osvojila srca Brazilaca. Tada je bez zadrške držala u naručju djecu oboljelu od HIV-a i AIDS-a, što je u to doba bilo revolucionarno i snažno humanitarno djelo.

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Princ William - 7 Foto: Profimedia

princ William - 7 Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Iako su Diana i Charles tada pokazivali znakove napetosti u braku, njezin angažman u borbi protiv stigmatizacije bolesti ostao je zapamćen kao jedan od najvažnijih trenutaka njezine javne misije.

Fotografija princa Williama ispred Krista Otkupitelja danas je postala viralna – kao tiha, ali snažna poruka ljubavi, sjećanja i poštovanja prema majci koja je obilježila svijet.

