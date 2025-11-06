Je li za nju vrijeme stalo? Bivša misica oduševila rijetkom objavom na Instagramu

U crvenom izdanju i s osmijehom na licu, bivša misica još jednom je pokazala da godine za nju ne znače ništa.

Nekadašnja Miss Hrvatske i jedna od najljepših žena domaće javne scene, Fani Čapalija, oduševila je svoje pratitelje na Instagramu svojim izdanjem.

Naime, lijepa 50-godišnjakinja objavila je fotografije koja su, kako je otkrila, nastala u Splitu.

''Crveno, nek sluti na radost'', napisala je ispod fotki.

Fani Čapalija Foto: Instagram

Objava je u tren oka izazvala lavinu reakcija.

''Ljepotica'', ''Baš divna žena'', ''Prekrasna si Fani'', ''Super, predivna'', dio je komentara u moru emotikona srca.

Fani je okrunjena titulom Miss Hrvatske 1993. godine, u dobi od samo 18 godina. Postala je simbol elegancije i prirodne ljepote, a ubrzo i prva Hrvatica koja je ušla u top 10 na izboru za Miss svijeta. Iako se nikad nije snažno vezala uz svijet showbusinessa, njezina pojava uvijek je izazivala pažnju i poštovanje.

Život ju nije mazio. Iza nje su godine osobnih gubitaka, uključujući i smrt roditelja, a sada i sestre. Suočila se i s krahom braka od nogometaša Ivice Mornara koji je kratko trajao. Razveli su se 2001., nakon čega se Fani povukla iz javnog života.

Fani je prije nekoliko mjeseci proživjela jedan od najtežih trenutaka u životu, izgubila je voljenu sestru Blanku Čapaliju.

Fani i Blanka Čapalija Foto: Duje Klaric/Cropix

Fani Čapalija Foto: Tom Dubravec/Cropix

