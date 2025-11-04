Sjećate li se vlasnice hita "Call Me Maybe? Pjevačica je podijelila veliku novost u svom životu!

Carly Rae Jepsen, koju mnogi znaju po velikom hitu "Call Me Maybe", objavila je kako će postati majka.

Vlasnica hita "Call Me Maybe", kanadska pjevačica Carly Rae Jepsen uskoro će dobiti priliku zapjevati "Call Me Mommy".

Pjevačica koja se proslavila početkom prošlog desetljeća na Instagramu je objavila kako ona i njezin suprug Cole M.G.N. očekuju svoje prvo dijete, podijelivši niz crno-bijelih fotografija opuštanja u krevetu dok joj on nježno drži trudnički trbuh.

Kada je 2011. godine svijet prvi put čuo zarazne stihove "Hey, I just met you, and this is crazy…", malo tko je mogao predvidjeti da će Carly Rae Jepsen postati jedna od najomiljenijih pop umjetnica novog doba.

Carly Rae Jepsen - 2 Foto: Afp

Carly Rae Jepsen - 1 Foto: YouTube Screenshot

Carly Rae Jepsen - 3 Foto: YouTube Screenshot

Rođena 21. studenog 1985. u kanadskom Missionu, Jepsen je odrasla u obitelji učitelja, a još kao djevojčica pokazivala je sklonost prema glazbi pjevavši u školskim zborovima i nastupivši u mjuziklima. Nakon što je diplomirala glazbeni teatar na Canadian College of Performing Arts, radila je kao konobarica, ali je snovi o glazbi nisu napuštali. Godine 2007. odlučila je okušati sreću prijavom na Canadian Idol, kanadsku verziju popularnog showa.

U natjecanju je stigla do trećeg mjesta, a iako nije pobijedila, show joj je otvorio vrata industrije. Ubrzo je potpisala prvi ugovor i 2008. objavila svoj debitantski album "Tug of War", koji je imao umjeren uspjeh u Kanadi i donio joj prve radijske hitove poput "Bucket" i naslovne pjesme "Tug of War".

Carly Rae Jepsen - 8 Foto: Afp

Carly Rae Jepsen - 2 Foto: Profimedia

Carly Rae Jepsen - 9 Foto: Afp

Prava eksplozija dogodila se 2011. kada je objavila singl "Call Me Maybe". Pjesma je u početku bila lokalni kanadski hit, ali je sve promijenilo kada ju je Justin Bieber podijelio na Twitteru i preporučio svojim obožavateljima. Kada ju je potpisao Bieberov menadžer Scooter Braun, započeo je uspon. Pjesma je ubrzo postala globalni fenomen — dospjela je na prvo mjesto Billboard Hot 100, a zatim i na vrhove ljestvica u više od 25 zemalja. Spot u kojem Carly simpatično pokušava osvojiti zgodnog susjeda postao je viralan, a stihovi su ušli u pop-kulturu.

Nakon golemog uspjeha, Carly Rae Jepsen nije željela ostati zarobljena u sjeni jednog hita. Njezin drugi album "Kiss" donio je još nekoliko hitova, uključujući duet s Owl Cityjem "Good Time" i pjesmu "Tonight I’m Getting Over You".

Carly Rae Jepsen - 4 Foto: Afp

Carly Rae Jepsen - 7 Foto: Afp

No, pravi zaokret u karijeri došao je 2015. s hvaljenim albumom "E·MO·TION", koji je donio sofisticiraniji, retro pop zvuk inspiriran 80-ima. Kritičari su album nazvali "pop remek-djelom koje zaslužuje više pažnje", a pjesme poput "Run Away With Me", "Your Type" i "I Really Like You", koja je također postala globalni hit, potvrdile su da Carly ima daleko veći glazbeni raspon od očekivanog.

Njezin rad često se opisuje kao “čista pop radost bez ironije” — iskren, emotivan i melodičan. Nastavila je graditi svoj kultni status među ljubiteljima pop glazbe. Albumi poput "Dedicated" i "The Loneliest Time" pokazali su njezinu sposobnost da spaja introspektivne tekstove s plesnim ritmovima. U vrijeme dok je objavila sedmi album "The Loveliest Time", odlučila je pridružiti se nizu izvođača koji su menadžeru Braunu dali otkaz, nezadovoljni njegovim predstavljanjem.

Sreću je pronašla sa svojim vršnjakom Coleom Marsdenom Greif-Neillom, poznatijim i kao Coleom M.G.N.-om, za kojeg se udala u listopadu 2025., a sada ih očekuje najveća avantura u životu.

