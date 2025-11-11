Miss Srbije našla se usred skandala, prijetili joj objavom eksplicitnih snimki

Priča iz prošlosti isplivala je u javnost baš u trenutku kad nastupa na svjetskoj pozornici.

Ovogodišnji izbor za Miss Universe ne prestaje puniti medijske stupce, a u fokusu se ponovno našla Jelena Egorova, koja na natjecanju predstavlja Srbiju.

Od trenutka kada je predstavljena javnosti Egorova izaziva pažnju – najprije zbog svojeg mongolskog podrijetla, koje je otvorilo brojna pitanja i komentare na društvenim mrežama. Situacija je dodatno dobila na težini kada se oglasila službena organizacija izbora za Miss Srbije, tvrdeći da da nisu sudjelovali u izboru Egorove te da Srbija službeno nema potvrđenu predstavnicu za ovogodišnji Miss Universe.

"Pod našom zastavom nastupa manekenka iz Mongolije, što je apsurd bez presedana. Srbija ove godine nema svoju predstavnicu na Miss Universeu. Naša službena Miss Serbia natječe se isključivo na izboru Miss World", navodi se u priopćenju.

Jelena Egorova - 7 Foto: Instagram

A sada se u javnosti pojavila i njezina priča iz prošlosti. Prema pisanju Kurira, Jelena je prije četiri godine postala žrtva teške prevare i ucjene, o čemu je sama progovorila na društvenim mrežama. Kako je rekla, osobe koje su joj se predstavile kao glazbeni producenti tražile su od nje da snimi video u donjem rublju za potrebe navodnog castinga.

Ubrzo nakon toga počela je primati prijetnje – nepoznate osobe prijetile su da će video zloupotrijebiti, montirati njezino lice na eksplicitne snimke i sve plasirati u javnost ako im ne plati.

''U početku sam bila prestravljena. Platila sam im, misleći da će tu stati. Ali, naravno, to ih je samo ohrabrilo'', rekla je misica, koja je na kraju odlučila prestati plaćati i ignorirati prijetnje.

Jelena Egorova - 6 Foto: Instagram

Nakon godinu dana ruska televizija u jednoj emisiji o tom je slučaju izvještavala kao o žrtvi seksualne ucjene.

Jelena Egorova - 1 Foto: Instagram

Jelena Egorova - 3 Foto: Instagram

Također, našla se u još jednoj situaciji na koju je oštro reagirala. Regionalni portal u Jakutiji iskoristio je njezine fotke s ljetovanja za prilog o djevojkama koje se fotografiraju polugole.

"Nedavno su bez mog odobrenja uzeli moje fotografije, napravili od toga čitav show i emitirali ih za cijelu Jakutiju. Tema emisije bila je o moralu i obnaženim djevojkama. Nikada nisam snimala razvratne fotografije i to što su moje slike na kojima sam u kupaćem kostimu na moru uzeli i počeli kritizirati, naravno, šokiralo me je. Jer mnogi imaju fotografije s mora u kupaćem kostimu. Biste li vi bili sretni da netko uzme vaše slike i javno ih komentira po cijeloj Jakutiji bez vašeg dopuštenja? Nisam ni ja. Hvala barem što su mi zamaglili lice. Živite svoj život. Svatko vidi po vlastitoj pokvarenosti! Nisam očekivala takvo nešto od cijele televizije. Jako mi je mučno što NVK Saha zarađuje ponižavajući druge ljude", rekla je tada.

A tko je ta misica koja je izazvala pravu buru, pročitajte OVDJE.

Jelena Egorova - 4 Foto: Instagram

