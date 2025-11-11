Oni su svoj put u MasterChef kuhinji morali završiti: ''Počele su već neke sitnice presuđivati''

Emocije, napetost, malo tuge, ali i ponosa... Sve to prati kandidate u MasterChefu. Neki su svoj put u najpoznatijoj kuhinji u Hrvatskoj morali završiti, a svoje su dojmove nakon ispadanja podijelili s našom ekipom.

Teškom odlukom žirija Antonio Detić napustio je MasterChef. Iako mu je odlazak teško pao, na svoje je sudjelovanje ponosan.



''S obzirom da sam bio svjestan svojih pogrešaka taj dan na tom izazovu, imao sam osjećaj da još nije moje vrijeme za izlazak. Osjećam u sebi da nisam pokazao svoj puni potencijal'', govori Antonio Detić.



Antonio sad radi kao vozač kamiona. Želja mu je jednog dana imati food truck, a tamo bi zasigurno primijenio naučena znanja.

''Znanja koja sam imao presudno mogu reći da sam proširio to znanje, da sam proširio svoje prijatelje, spojili smo se nespojivi ljudi različitih karaktera, različitih regija kaj smno došli i svaku ima neku žicu kaj je mene potaknula na više razmišljanje''.

Antonio je dogurao do top 15 kandidata, a to je cilj bio Tatjani Krolo. Ovoj izazivačici put u MasterChefu nije bio jednostavan, no ipak nosi lijepe uspomene.



''Nisam servirala dvije komponente i autmatski znači da idem. Mene je MasterChef promijenio, neću rijeći promijenio ipak u godinama sam kad se čovjek ne mijenja tako lako ali me restartirao. Toliko me pozitivno restartirao da ni sada ne mogu sebi doći kakve stvari mi se u životu počinju dešavati'', otkriva nam Tatjana Krolo.

Iako je i za Zorana Đosića ovo bilo lijepo iskustvo, u profesionalnoj kuhinji ga ipak nećemo vidjeti.''Imam godina puno, budem nastavio ovako kuhati onako poslije utakmica, treće poluvrijeme i doma svojima. Ne vjerujem da ću ići dalje profesionalno'', govori Zoran Đosić.

Kuhati će nastaviti za obitelj. Od umirovljenja, preuzeo je kuhanje za obitelj i upravo tada otkrio da je kulinarstvo njegova velika strast.



''Dok sam ulazio u MasterChef bila mi je to želja, u jednom trenutku ja sam razmišljao da je to možda drugačije, ta neka vremena koja su mi određivala taj dio dok smo kuhali, nisam se snašao u tom svemu pa mi je taj nekakav kamen došao u srce'', kaže Zoran Đosić.

''Kad sam došao ovdje nisam znao ništa, tako da te neke stvari u kulinarstvu koje ja sad nazivam modernima, a ja staromodan kao da uzimam lopatu pa bacam na tanjur, ti neki plejtinzi i te poširane, te neke stvari, emulzije, ulja, te neke stvari koje sam naučio mislim da će mi dobro doći barem doma'', priča Zoran.

Iako u MasterChef kuhinji zna biti prilično vatreno, favorita zasad nemaju.



''Kuhanje je za mene prvenstveno nešto što ima dušu i prvenstveno izaziva pozitivne emocije i smatram da svi ljudi koji su došli tu, došli su zbog kuhanja i u prvm planu je pozitivna emocija. Da postoji natjecanje apsolutno. I da će netko možda gradit neku svoju strategiju ili neku svoju taktiku zato što želi pobijediti, na kraju krajeva treba pobijedit i ja sam željela, mislim nisam mislila da ću moć doć tako daleko ali nikad se ne zna'', priznaje Tatjana.



''Nema tu nekog pravila tko je najbolji, nije. To je MasterChef. Svi smo tu došli do tog broja top 15 - tu su počele već nekakve sitnice presuđivat između dobrog i lošeg'', zaključio je antonio.

A što čeka preostale kandidate, ne propustite pratiti u novim epizodama Masterchefa. Intervjue s ispalim kandidatima možete pogledati i na službenim stranciama Nove TV.

Galerija 0 0 0 0 0

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Pogledajte kako se naša misica, kojoj predviđaju pobjedu, snašla u ulozi voditeljice!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Alka Vuica otkrila čime se bavi njezin sin: ''Super je u tome i voli svoj posao''