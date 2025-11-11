Pogledajte kako se naša misica, kojoj predviđaju pobjedu, snašla u ulozi voditeljice!

Laura Gnjatović oduševila je s Tajlanda voditeljskim talentom, a pratitelji su je zasuli pohvalama i predviđanjima za novu karijeru.

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović oduševila je pratitelje objavom s Tajlanda, gdje je pokazala svoj voditeljski talent intervjuirajući natjecateljice u videu snimljenom u poznatom Simon Cabaretu u Phuketu.

S mikrofonom u ruci i osmijehom na licu, Laura je profesionalno odradila ulogu voditeljice, a pratitelji su je zasuli pohvalama.

"Zvučiš lijepo za voditeljski posao, mogla bi to raditi", glasio je jedan od komentara, dok je drugi dodao: "Miss Tanzanije ne laže! Bilo te je tako zabavno gledati! Tko zna, organizacija Miss Universe bi ovo mogla vidjeti i dati ti posao voditeljice iduće godine!"

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Laura je zahvalila domaćinima riječima: "Hvala ljubaznom timu Miss Universe Tajlanda što su mi dopustili da se danas malo igram voditeljice", a u objavi je posebno istaknula i važnost zajedništva među natjecateljicama: "Zauvijek ću cijeniti sestrinstvo s ovim nevjerojatnim ženama."

Laura Gnjatović - 2 Foto: Laura Gnjatović/Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

Iako su događanja tek počela, izbor je već obilježio jedan veliki skandal, o čemu više pročitajte OVDJE.

Zbog svoje visine Laura se našla u jednoj nesvakidašnjoj situaciji. O čemu je riječ, pogledajte OVDJE.

