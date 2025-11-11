Let koji je postao hit! Ryanair se oglasio zbog Modrićeva putovanja, reakcije su urnebesne

Ryanair se našalio na račun Modrićeva leta njihovom linijom, poručivši: "Ako Modrić može letjeti s nama, možete i vi", što je izazvalo niz duhovitih reakcija.

Aviokompanija Ryanair je brzo iskoristila trenutak kad je Luka Modrić stigao na okupljanje reprezentacije njihovim letom pa se našalila na internetu.

"Ako Modrić može letjeti s nama, možete i vi", napisali su stručnjaci iz marketing tima aviokompanije.

if Modric can fly with us, so can you https://t.co/2cNv9WKml1 — Ryanair (@Ryanair) November 11, 2025

Objava je izazvala lavinu reakcija, sve od šala na račun poznate skromnosti uvjeta u Ryanairu do dosjetki konkurentskih aviokompanija.

"Čak ni Modrić nije imao dovoljno prostora za noge tamo", "Ipak ću se držati drugih stvari koje Modrić radi", "Pa on je ipak poznat po tome da se snađe i u najužim situacijama...", "Nikad to neću povjerovati dok ne vidim fotku", nizali su se.

U međuvremenu se reprezentacija okupila u Zagrebu te krenula prema Rijeci, gdje ih čekaju ključne kvalifikacijske utakmice.

