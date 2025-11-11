Pretraži
Let koji je postao hit! Ryanair se oglasio zbog Modrićeva putovanja, reakcije su urnebesne

Piše I.G., Danas @ 19:36 Zanimljivosti komentari
Luka Modrić Luka Modrić Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Ryanair se našalio na račun Modrićeva leta njihovom linijom, poručivši: "Ako Modrić može letjeti s nama, možete i vi", što je izazvalo niz duhovitih reakcija.

Ryanair se našalio na račun Modrićeva leta njihovom linijom
Simona Mijoković napisala potresnu knjigu- put od ovisnosti i prostitucije do preobraćenja!
Simona Mijoković prvi put o najmračnijoj strani njezina života i prinovi u obitelji
Preminula je Sally Kirkland
Preminula glumačka legenda koju pamtimo po kultnoj ulozi iz 80-ih godina
Danas je Dan samaca! Slavne singl Hrvatice otkrile da žive punim plućima!
Poznate singl Hrvatice otkrile da žive punim plućima: ''Sretna sam žena, zar to nije očigledno?''
Znate li kako je nastao Severinin hit s kojim je otvorila koncerte u Areni?
Znate li kako je nastao Severinin hit s kojim je otvorila koncerte u Areni?
Udala se TikTokerica Nora Bago
Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."
Maja Šuput i Šime Elez u Dubaiju
Romantika na najjače! Maja Šuput i Šime otkrili gdje uživaju u suncu i zagrljajima
Poslušajte kako Ivan Zak pjeva veliki hit Marka Perkovića Thompsona
Poslušajte kako to zvuči kad Ivan Zak zapjeva veliki Thompsonov vjerski hit!
Laura Gnjatović na Instagramu otkrila da joj je netko posvetio grafit
Neočekivano iznenađenje iz Hrvatske raznježilo našu misicu usred velikog natjecanja!
Splitska tiktokerica Dženifer Džoni na zagrebačkoj špici
Tko je Splićanka koja je hit na TikToku, a čije su cipele na zagrebačkoj špici ukrale sav show?
vijesti
Dan hipertenzije: Hrvatska rekorder po povišenom tlaku u EU
Čak polovica odraslih u Hrvatskoj boluje od ove bolesti: Ubija tiho i sustavno, a posebno je zabrinjavajuća situacija kod žena
Srušio se C-130 turskog ratnog zrakoplovstva nad Gruzijom 160 km od granice s Rusijom
VIDEO Srušio se zrakoplov NATO-a!
Zbog snimke Putinovog rukovanja pokrenule su se špekulacije o njegovom zdravlju
VIDEO Putinovo rukovanje potaknulo lavinu komentara: "Pogledajte mu ruku, nešto nije u redu"
Ovo piće polako uništava vašu jetru – a mnogi ga piju svaki dan!
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
"Pokaži mi kako se diraš": Ispunila želju na TikToku, snimka je postala hit
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Već prva snimka opservatorija Vera C. Rubin zapanjila astronome i otkrila skrivenu tajnu jedne poznate galaksije
Već prva snimka opservatorija Vera C. Rubin zapanjila astronome i otkrila skrivenu tajnu jedne poznate galaksije
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Mladi košarkaš u kritičnom stanju, vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog Ferrarija
Mladi košarkaš u kritičnom stanju! Vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog Ferrarija, zabio se u zid
ŽDRIJEB SP 2026.: Hrvatska zna svoje mjesto na izvlačenju, evo kad počinje
ŽDRIJEB SP 2026.: Hrvatska zna svoje mjesto na izvlačenju, evo kad počinje
Milan želi produžiti ugovor s Lukom Modrićem na još godinu dana
Ponuda stiže ranije od očekivanog! Modrić "natjerao" Milan na reakciju
U dobru i zlu: Namjere mu nisu iskrene - zašto je zapravo došao?
U dobru i zlu: Namjere mu nisu iskrene - zašto je zapravo došao?
MasterChef: Žiri i u stres testu priredio ozbiljno iznenađenje! "Ne miriše na dobro!"
Žiri i u stres testu priredio ozbiljno iznenađenje! "Ne miriše na dobro!"
U dobru i zlu: Koliko god to ona htjela, ne može tako lako preći preko svega
Koliko god to ona htjela, ne može tako lako preći preko svega
Tjedni jelovnik jela na žlicu od 10.11. do 16.11. 2025.
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
Kremasto varivo s piletinom i njokima recept
Fino i lako se sprema: Pileće varivo s njokima pravi je izbor za studeni
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ryanair uvodi veliku promjenu za sve putnike. Evo što se mijenja od 12. studenog
Ryanair uvodi veliku promjenu za sve putnike. Evo što se mijenja od 12. studenog
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić nosi ih uz kratku bundu
Ovo piće polako uništava vašu jetru – a mnogi ga piju svaki dan!
Topli modeli gležnjača i niskih čizmi iz trgovina
15 toplih gležnjača i niskih čizama s kojima ćete biti spremni i za minuse
