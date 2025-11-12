Rijedak izlazak bivšeg vatrenog nakon tragedije zbog koje se povukao iz javnosti

Josip Šimunić viđen je u rijetkom izlasku nakon dugo vremena, život mu je prije šest godina obilježila tragedija.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Josip Šimunić pojavio se u javnosti nakon dužeg vremena.

Kamere su ga snimile u Studentskom centru u Zagrebu, gdje je prisustvovao premijeri novog filma redatelja Jakova Sedlara pod naslovom ''260 dana''.

Josip Šimunić Foto: Marko Lukunic/Pixsell

U društvu brojnih uzvanika pratio je projekciju Sedlarova filma, koji tematizira potresnu istinitu priču iz Domovinskog rata.

To je jedno od rijetkih Šimunićevih javnih pojavljivanja u posljednjih nekoliko godina, otkako se povukao iz medijskog života. Podsjetimo, prije sedam godina njega i suprugu Christinu Marie snašla je velika tragedija.

Od posljedica komplikacija gripe preminula je njihova prva kćerkica Luciana.

Josip Šimunić sa suprugom i djecom Foto: Josip Regovic/Pixsell

''Kao roditelj ne bih htio da itko ikad doživi takvu tragediju, takvu nemoć da pomogneš vlastitom djetetu. Do kraja života pitat ćemo se jesmo li nešto mogli napraviti da izbjegnemo ovu tragediju'', rekao je Josip jednom prilikom.

Sina Juru dobili su krajem 2016. godine, a na ljeto 2019. u obitelj je stigao još jedan sinčić.

Inače, Josip je rođen u Canberri u Australiji, ali ima hrvatske korijene, zbog kojih je odlučio igrati za našu reprezentaciju, u kojoj smo ga gledali od 2001. do 2013. godine.

Josip Šimunić - 1 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Josip Šimunić sa suprugom i djecom - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Nakon tragedije posvetio se obitelji i vjeri, koja mu je pomogla da se nosi s gubitkom.

''Taj bol neće nikad otići, međutim čovjek se jednostavno nauči živjeti s tim bolom. Ako mogu nekom pomoći savjetom, rado. Nije lako nikome u životu, svatko ima svoje probleme i tragedije, međutim mi kao ljudi jednostavno uvijek moramo ići prema naprijed'', rekao je za IN magazin.

Uz nogomet, Šimuniću je najveća sreća njegova obitelj. Snovi i želje koje još želi ostvariti vezani su upravo za njegovo troje djece.

Josip Šimunić - 2 Foto: Dragan Matic / CROPIX

In Magazin: Josip Joe Šimunić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Djeca da ostanu zdrava, da budu dobri ljudi i da pomognem da oni budu dobri ljudi, da pomažu drugim ljudima i, eto, Rudeš ostane u prvoj ligi, što je jako teško, ali mi ćemo se vratiti. To mi pravi zadovoljstvo, koliko god je teško. Puno mojih bivših kolega šljaka, i ja želim raditi, naučiti se nešto novo i vratiti u taj nogomet, koji je meni jako puno dao u životu'', zaključio je za kraj.

