Tko je njemačka ljepotica iz hit-serije koja osvaja crvene tepihe i internet?

Njemačka glumica osvojila je publiku ulogom u hit-seriji, a uz modna izdanja i milijun pratitelja na Instagramu postaje nova europska zvijezda koju svi prate.

Njemačka glumica Harriet Herbig-Matten osvojila je srca gledatelja diljem svijeta ulogom Ruby Bell u hit-seriji ''Maxton Hall – The World Between Us'', čija je druga sezona nedavno stigla na streaming-platforme.

Karizmatična 22-godišnjakinja rođena je 21. kolovoza 2003. u Münchenu, a iako je još uvijek vrlo mlada, već se prometnula u jedno od najzanimljivijih glumačkih imena svoje generacije.

Damian Hardung Foto: Profimedia

Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung Foto: Profimedia

Harriet se prvi put pred kamerama pojavila još kao tinejdžerica, a šira publika zapazila ju je 2017. godine u filmu ''Teenosaurus Rex''. Pravu popularnost donijela joj je uloga Tine u seriji ''Bibi & Tina'', dok je međunarodni proboj ostvarila upravo ulogom u ''Maxton Hallu'', koja ju je lansirala među zvijezde.

Harriet Herbig-Matten Foto: Instagram

Na društvenim mrežama Harriet bilježi zavidnu popularnost – na Instagramu je prati više od milijun ljudi, a broj pratitelja svakodnevno raste. Njezin profil obiluje fotografijama sa seta, snimanjima, ali i privatnim trenucima, iako svoj osobni život i dalje nastoji držati što dalje od očiju javnosti.

Unatoč brojnim šuškanjima, Harriet je dosad vrlo oprezna u izjavama o svom ljubavnom životu. Brojni su je povezivali s kolegom Damianom Hardungom, koji u viralnoj seriji tumači ulogu Jamesa. Njihova kemija na ekranu potaknula je glasine da su par i u stvarnom životu, no oboje su to negirali te istaknuli da ih veže snažno prijateljstvo i profesionalno poštovanje.

Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung Foto: Profimedia

Zanimljivo je i da Harriet tečno govori njemački, engleski i francuski, što joj otvara vrata brojnih međunarodnih projekata.

Harriet Herbig-Matten Foto: Profimedia

Osim glumačkim talentom, Harriet sve više plijeni pažnju i modnim izričajem. Iako je na malim ekranima viđamo u jednostavnim, ležernim kombinacijama, na crvenim tepisima voli pokazati svoju odvažniju stranu. Nerijetko se odlučuje za smjela i prozirna izdanja, koja savršeno naglašavaju njezinu samouvjerenost, mladenački duh i sklonost modnim eksperimentima.

Harriet Herbig-Matten Foto: Profimedia

S obzirom na sve što je dosad postigla i popularnost koja ne prestaje rasti, čini se da Harriet Herbig-Matten tek počinje svoj veliki uspon – a publika će, sudeći po reakcijama, s velikim zanimanjem pratiti svaki njezin korak.

Harriet Herbig-Matten Foto: Profimedia

Harriet Herbig-Matten Foto: Instagram

