Pogled vrijedan milijun dolara! Maja i Šime u provodu života osvojili Dubai

Pjevačica i njezin partner otputovali su na romantični odmor, a na društvenim mrežama otkrili su koliko uživaju.

Glamur, romantika i doza luksuza – tako izgleda bijeg iz stvarnosti koji ovih dana žive Maja Šuput i njezin partner Šime Elez.

Par trenutačno boravi u Dubaiju, a niz fotografija koje su osvanule na društvenim mrežama otkriva da u svakom trenutku uživaju punim plućima.

Otmjena večera i opušteni trenuci pod svjetlima velegrada – sve djeluje kao scenarij iz romantične serije. Maja se i ovoga puta pobrinula da izgledom plijeni pažnju: šljokičaste hlače, bijeli top, krzneni kaput i blještave naušnice upotpunile su njezinu večernju kombinaciju.

Maja Šuput Foto: Instagram

Uz nju Šime u bež odijelu izgleda jednako dotjerano i šarmantno.

''Večernji izlazak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima'', napisala je Maja kratko uz prizore.

Šime Elez Foto: Instagram

Jedna od najdojmljivijih fotografija prikazuje ih ispred spektakularnog Burj Al Araba, simbola luksuza i statusa, gdje nasmijani poziraju jedno uz drugo, dok druga otkriva nježan trenutak iz lifta modernog hotela. Njihov provod odiše spontanošću i ljubavlju, što prati i atmosfera svih objava.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Fotke su brzo prikupile stotine lajkova.

Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Instagram

