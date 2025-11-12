Pogled vrijedan milijun dolara! Maja i Šime u provodu života osvojili Dubai

Pjevačica i njezin partner otputovali su na romantični odmor, a na društvenim mrežama otkrili su koliko uživaju.
Par trenutačno boravi u Dubaiju, a niz fotografija koje su osvanule na društvenim mrežama otkriva da u svakom trenutku uživaju punim plućima.
Otmjena večera i opušteni trenuci pod svjetlima velegrada – sve djeluje kao scenarij iz romantične serije. Maja se i ovoga puta pobrinula da izgledom plijeni pažnju: šljokičaste hlače, bijeli top, krzneni kaput i blještave naušnice upotpunile su njezinu večernju kombinaciju.
Maja Šuput Foto: Instagram
Uz nju Šime u bež odijelu izgleda jednako dotjerano i šarmantno.
''Večernji izlazak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima'', napisala je Maja kratko uz prizore.
Šime Elez Foto: Instagram
Jedna od najdojmljivijih fotografija prikazuje ih ispred spektakularnog Burj Al Araba, simbola luksuza i statusa, gdje nasmijani poziraju jedno uz drugo, dok druga otkriva nježan trenutak iz lifta modernog hotela. Njihov provod odiše spontanošću i ljubavlju, što prati i atmosfera svih objava.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Fotke su brzo prikupile stotine lajkova.
Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: Instagram
Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Instagram
