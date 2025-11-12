Tiha patnja žena: Po isklesanom torzu glumca teško ćete pogoditi koliko ima godina!

Britanski glumac Theo James, jedan od glavnih kandidata za nasljednika Daniela Craiga u ulozi Jamesa Bonda, otvoreno je progovorio o pritisku industrije, izazovima starenja u svijetu filma i važnosti prihvaćanja neuspjeha na putu do uspjeha.

Jedan od najpoželjnijih, ali i najtajanstvenijih glumaca Hollywooda Theo James uskoro će navršiti 41 godinu.

Iako se to teško da zaključiti prema njegovom isklesanom izgledu, glumac rođen u Oxfordu priznaje da ga je rad u industriji koja sve veći naglasak stavlja na mladost učinio pomalo tjeskobnim kako se približavao četrdesetom rođendanu prošle godine.

Theo James - 1 Foto: Profimedia

''Mislio sam da me nije briga, ali kad sam napunio 40, bilo je to nekako dublje i potresnije nego što sam očekivao'', rekao je za Sunday Times Style.

''Ova industrija – ne samo ova, nego i svijet u kojem živimo – sve je više vizualan. Ljudi, sve, prolazi kroz filtere. To je svakako nešto što ti se mota po glavi. Ali mislim da ljudi vole vidjeti povijest u nečijem licu i osobnosti. I doslovne i metaforičke bore na licu su zanimljive jer pričaju priču.''

Theo James Foto: Profimedia

Theo James Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković potvrdila da je postala baka, njezina kći rodila je s 18 godina: ''Gabriela je otišla od nas''

Osvrnuo se James i na odgoj svoje dvoje male djece.

''Zvuči otrcano, jer u tom trenutku to ne osjećaš – ja sam se često tako osjećao – ali u redu je pogriješiti. Želim to usaditi svojoj djeci. Ne moraš uvijek pobijediti. Neuspjeh i uspjeh trebali bi ići ruku pod ruku jer te oblikuju kao osobu. Ali također, ako imaš previše uspjeha, mislim da se tvoj doticaj sa stvarnošću može malo izgubiti. Ali možda je to samo moj izgovor.''

Glumac je trenutno u konkurenciji za ulogu novog Jamesa Bonda, no njegova bi mu dob mogla predstavljati prepreku ako novi vlasnik franšize, Amazon, odluči prekršiti tradiciju i ulogu tajnog agenta dodijeliti mlađem glumcu, Aaronu Tayloru-Johnsonu.

Theo James Foto: Profimedia

The Gentlemen, Theo James Foto: Profimedia

''Koliko god bio spektakularan, Danielov odlazak stvorio je glavobolju jer je njegova smrt još svježa u mislima obožavatelja. Ne mogu se jednostavno praviti kao da se to nije dogodilo. Zato sada razmatraju njegovu priču kao mlađeg muškarca u drugačijem vremenu'', rekao je izvor, prenosi Daily Mail.

Inače, puno ime zgodnoga glumca glasi Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis, i po ocu ima grčke korijene, a po majci škotske. Dolazi iz velike obitelji i najmlađe je dijete, a ima dva brata i dvije sestre. Odrastao je u engleskom gradiću Askett, a u Bristolu je pohađao dramsku školu Old Vic Theatre School. Neko se vrijeme planirao baviti glazbom, no kada je dobio ulogu u seriji "Downton Abbey", shvatio je da je gluma njegov glavni poziv.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se naše prve i jedine pjesme koja je pobijedila na Dječjem Eurosongu?

Theo je u sretnom braku s irskom glumicom Ruth Kearney, koju je upoznao na fakultetu i otad su zajedno. Vjenčali su se 2018. godine i ponosni su roditelji dvoje djece. U kolovozu 2021. dobili su kćer, a glumac je na dodjeli nagrada Emmy u siječnju ove godine otkrio da imaju i četveromjesečnog sina, no imena djece skrivaju od javnosti. Ruth je najpoznatija po ulogama u serijama "Kalifornijski guru", "Uhvatite maloga" i "Sanditon", u kojoj je glumila s Theom.

Theo James i Ruth Kearney Foto: Profimedia

Theo James i Ruth Kearney Foto: Profimedia

Galerija 9 9 9 9 9

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Čarolija tajlandske tradicije: Naša misica zablistala u egzotičnom okruženju!

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Pogled vrijedan milijun dolara! Maja i Šime u provodu života osvojili Dubai

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je započela ljubavna priča Ivice Zupca i njegove supruge? Imao je samo 18 godina kada su se upoznali