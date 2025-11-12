Sjećate li se naše prve i jedine pjesme koja je pobijedila na Dječjem Eurosongu?

Hrvatska se može pohvaliti da je svoju jedinu pobjedu na Dječjem Eurosongu ostvarila na inauguralnom izdanju, a za nju je bio zaslužan Dino Jelusić.
Dana 13. prosinca u gruzijskom Tbilisiju će se održati 23. izdanje Dječjeg Eurosonga, na kojem će nastupati 18 zemalja, među kojima je i Hrvatska. Nas će predstavljati devetogodišnji Pločanin Marino Vrgoč, koji će na pozornici nastupati s pjesmom "Snovi".
Marino je šesti predstavnik Hrvatske, koja se na natjecanje vraća poslije 11 godina. Najbolje rezultate Hrvatska je postigla kada je krenulo natjecanje, a zlatnim snovima ostala je upisana 2003. godina i prvo izdanje u Kopenhagenu.
Hrvati su tada odabrali Dinu Jelusića s pjesmom "Ti si moja prva ljubav", ne znajući kako se tada rodila zvijezda. Na prvom izdanju nastupalo je 16 zemalja, a Dino je nastupao pod rednim brojem dva, koji su smatra jedan od nekoliko nesretnih brojeva za nastup.
Ipak, Dinina karizma i simpatičnost te zarazna melodija pjesme lako je osvojila publiku, pa je pobijedio na prvom izdanju sa 134 boda. Zanimljivo, Dino nije dobio ocjenu manju od osam, izuzev Španjolske, što pokazuje koliko je oduševio Europu, a 12 bodova su mu dodijelile Sjeverna Makedonija, Norveška i Rumunjska.
Dino Jelusić - 5 Foto: YouTube Screenshot
Dino Jelusić - 4 Foto: YouTube Screenshot
Dino Jelusić - 1 Foto: YouTube Screenshot
Dino Jelusić - 3 Foto: YouTube Screenshot
Drugo mjesto osvojio je španjolski predstavnik Sergio s baladom "Desde el cielo", a treće mjesto je pripalo Britancu Tomu Morleyju s "My Song for the World".
"Ti si moja prva ljubav" i danas je veliki hit među eurovizijskim fanovima i u Hrvatskoj, a često ju se veže uz Dinu Jelusića, usprkos tome što je on odavno promijenio žanr i objavio albume sa svojim bendom Jelusick.
Dino Jelusić Foto: Josip Moler/Cropix
Dino Jelusić Foto: Dino Jelusić/Instagram
Dino Jelusic Foto: Instagram
Dino Jelusić i Yoon Do Hyun Foto: Aquarius Records PR
Kako zvuči pjesma s kojom će Marino predstavljati Hrvatsku u Tbilisiju, poslušajte OVDJE.
Ove godine na odraslom Eurosongu je za Dansku nastupala Sissal, koja je velika obožavateljica "Ti si moja prva ljubav". Više o njoj pročitajte OVDJE.
