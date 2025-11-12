Sjećate li se naše prve i jedine pjesme koja je pobijedila na Dječjem Eurosongu?

Hrvatska se može pohvaliti da je svoju jedinu pobjedu na Dječjem Eurosongu ostvarila na inauguralnom izdanju, a za nju je bio zaslužan Dino Jelusić.

Dana 13. prosinca u gruzijskom Tbilisiju će se održati 23. izdanje Dječjeg Eurosonga, na kojem će nastupati 18 zemalja, među kojima je i Hrvatska. Nas će predstavljati devetogodišnji Pločanin Marino Vrgoč, koji će na pozornici nastupati s pjesmom "Snovi".

Marino je šesti predstavnik Hrvatske, koja se na natjecanje vraća poslije 11 godina. Najbolje rezultate Hrvatska je postigla kada je krenulo natjecanje, a zlatnim snovima ostala je upisana 2003. godina i prvo izdanje u Kopenhagenu.

Galerija 27 27 27 27 27

Hrvati su tada odabrali Dinu Jelusića s pjesmom "Ti si moja prva ljubav", ne znajući kako se tada rodila zvijezda. Na prvom izdanju nastupalo je 16 zemalja, a Dino je nastupao pod rednim brojem dva, koji su smatra jedan od nekoliko nesretnih brojeva za nastup.

Sjećate li se "Ti si moja prva ljubav"? Naravno da da, i danas znam sve riječi!

Sjećam se, ali samo refren

Ne znam koja je to pjesma Naravno da da, i danas znam sve riječi!

Sjećam se, ali samo refren

Ne znam koja je to pjesma Ukupno glasova:

Ipak, Dinina karizma i simpatičnost te zarazna melodija pjesme lako je osvojila publiku, pa je pobijedio na prvom izdanju sa 134 boda. Zanimljivo, Dino nije dobio ocjenu manju od osam, izuzev Španjolske, što pokazuje koliko je oduševio Europu, a 12 bodova su mu dodijelile Sjeverna Makedonija, Norveška i Rumunjska.

Dino Jelusić - 5 Foto: YouTube Screenshot

Dino Jelusić - 4 Foto: YouTube Screenshot

Dino Jelusić - 1 Foto: YouTube Screenshot

Dino Jelusić - 3 Foto: YouTube Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Rijedak izlazak bivšeg vatrenog nakon tragedije zbog koje se povukao iz javnosti

Drugo mjesto osvojio je španjolski predstavnik Sergio s baladom "Desde el cielo", a treće mjesto je pripalo Britancu Tomu Morleyju s "My Song for the World".

"Ti si moja prva ljubav" i danas je veliki hit među eurovizijskim fanovima i u Hrvatskoj, a često ju se veže uz Dinu Jelusića, usprkos tome što je on odavno promijenio žanr i objavio albume sa svojim bendom Jelusick.

Dino Jelusić Foto: Josip Moler/Cropix

Dino Jelusić Foto: Dino Jelusić/Instagram

Dino Jelusic Foto: Instagram

Dino Jelusić i Yoon Do Hyun Foto: Aquarius Records PR

Kako zvuči pjesma s kojom će Marino predstavljati Hrvatsku u Tbilisiju, poslušajte OVDJE.

Ove godine na odraslom Eurosongu je za Dansku nastupala Sissal, koja je velika obožavateljica "Ti si moja prva ljubav". Više o njoj pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Čarolija tajlandske tradicije: Naša misica zablistala u egzotičnom okruženju!

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Pogled vrijedan milijun dolara! Maja i Šime u provodu života osvojili Dubai

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo influencer koji je objavljivao recepte na društvenim mrežama, pratilo ga više od 800 tisuća ljudi!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte koliko košta VIP stol za doček Nove godine s Prijom u Zagrebu!