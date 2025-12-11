Pretraži
Tko je bio najveći šarmer svoje ere? Obožavali su ga milijuni, a okruživali opasni ljudi

Piše E.G., Danas @ 07:43 Zanimljivosti komentari
Frank Sinatra - 5 Frank Sinatra - 5 Foto: Profimedia

Priča o Franku Sinatri često vodi od siromašnog dječaka do glazbene legende, kroz ljubavi, skandale, mafiju i Hollywood.

Preminuo glumac Peter Greene
tužne vijesti
Glumac iz kultnih filmova pronađen mrtav u svom stanu, imao je 60 godina
Pogledajte atmosferu uoči Thompsonovog koncerta u Zadru
grijale ih beretke
Ni hladnoća nije zaustavila atmosferu: Thompsonovi obožavatelji preplavili Zadar prije nastupa
Tko je Marilyn Manson koji dolazi u Arenu Zagreb?
Ikona tame i skandala
Tko je kontroverzni glazbenik koji dolazi u Arenu Zagreb? Protiv njega su pokrenute ozbiljne optužbe
Kralj Charles objavio dobre vijesti u vezi svog liječenja
ohrabrujuće!
Kralj Charles otkrio dobre vijesti u borbi s rakom: "Ovo je osobni blagoslov"
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćerkice Gabriele
''mamin ponos''
Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri, koja joj jako sliči
Laura Gnjatović na dodjeli nagrada Zadarske županije dobila zahvalnicu
bravo!
Naša misica Laura privukla sve poglede na dodjeli nagrada, gdje je i sama primila posebno priznanje
Nemo, pobjednik Eurosonga 2024., vratio je trofej EBU-u
sve je objasnio!
Prošlogodišnji predstavnik Eurosonga vratio trofej organizaciji: "Živite ono što tvrdite..."
Sterilne jedinice i banka matičnih stanica spašavaju živote u KBC-u Merkur: Sve to zahvaljujući zakladi Ana Rukavina
060 9000
U bolnici Merkur vodi se tiha bitka za život: Zaklada Ana Rukavina daje pacijentima novu nadu
Katastrofa tijekom kontrolirane eksplozije zaostale bombe: Neki će morati Božić slaviti negdje drugdje
Kriva procjena
Katastrofa tijekom kontrolirane eksplozije zaostale bombe: "Neki će morati Božić slaviti negdje drugdje"
Horor u Njemačkoj: Medicinski tehničar optužen za silovanje pacijenata pod anestezijom
Uključena i prijateljica
Užas u bolnici: Medicinski tehničar optužen za silovanje pacijenata pod anestezijom, sve snimao
Srce pod stresom: Zašto sve češće obolijevamo i što s tim ima genetika?
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Srce pod stresom: Zašto sve češće obolijevamo i što s tim ima genetika?
Pamet im nije jača strana, a kamera zabilježila njihove budalaština
Jao…
Pamet im nije jača strana, a kamera zabilježila njihove budalaština
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pronađite uljeza
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
EU uvodi carinu na male pakete naručene s Temua i Sheina
Privremena odluka
EU uvodi carinu na male pakete naručene s Temua i Sheina
La Liga: Girona preokretom kao gost svladala Real Sociedad
Domaćini dugo vodili
VIDEO Tri Hrvata s klupe gledala preokret: Na kraju je slavio - Livaković
Velika pobuna navijača, Hrvati šokirani: Evo koje su cijene ulaznica za SP 2026.
Svijet je zapanjen
Velika pobuna navijača, Hrvati šokirani: Evo koje su cijene ulaznica za SP 2026.
MasterChef: Mark napustio MasterChef i poručio: "Moj život se promijenio!"
BORIO SE!
Mark Ettinger napustio MasterChef i poručio: "Moj život se promijenio!"
Nepoznata Medvednica: Vrh bez gužve s kojega se otvara jedan od najljepših pogleda s ove gore
Kamo na izlet?
Nepoznata Medvednica: Vrh bez gužve s kojega se otvara jedan od najljepših pogleda s ove gore
Bijeli umak od tri sastojka recept
Najbrži kuhani ručak
Ovaj bijeli umak savršen je izbor uz kuhanu tjesteninu, a radi se od samo 3 sastojka u manje od 10 minuta
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Recept za vjenčiće s malinama
Odličan recept!
Nikad dosta ideja za božićne kolače! Pogledajte ove vjenčiće, jednostavno ih je pripremiti
Ulična moda Zagreb sako s puf predimenzioniranim ramenima 2025.
Dašak visoke mode
Crnka sa zagrebačke špice nosi fantastične čizme, ali teško je skrenuti pogled s njezinih ramena
