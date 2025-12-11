Tko je bio najveći šarmer svoje ere? Obožavali su ga milijuni, a okruživali opasni ljudi

Priča o Franku Sinatri često vodi od siromašnog dječaka do glazbene legende, kroz ljubavi, skandale, mafiju i Hollywood.

Frank Sinatra bio je mnogo više od legendarnog glasa koji je obilježio 20. stoljeće. Bio je simbol glamura, moći, skandala i misterija te čovjek čiji je život često izgledao kao scenarij holivudskog filma. Njegov uspon, padovi, veze s mafijom, ljubavi i teorije zavjere i danas fasciniraju milijune.

Sinatra rođen je 12. prosinca 1915. u Hobokenu, New Jersey, kao jedino dijete talijanskih imigranata. Njegovo rođenje bilo je dramatično: bio je tako velik da je porod bio težak, a liječnici su ga u početku smatrali mrtvim. Babica ga je oživjela pothlađivanjem, što je kasnije postala priča koja je kasnije postala dio legende.

Njegova majka Dolly bila je politički aktivna, snažna žena, ali i beskrupulozna. Navodno je bila umiješana u ilegalne pobačaje i poslove s lokalnim gangsterima. Odmalena je bio okružen kriminalom, siromaštvom i nasiljem u Hobokenu, nije bio dobar učenik, često je bježao iz škole i znao je samo jedno: želio je pjevati.

Svoju karijeru je započeo u barovima i klubovima, pjevajući uz lokalne bendove. Presudan trenutak bio je kad je pobijedio na jednom radijskom natjecanju 1935. godine, nakon čega je preko noći postao zvijezda.

Ubrzo je postao pjevač u bendu Harryja Jamesa, a kasnije i Tommyja Dorseyja. Upravo u Dorseyjevom orkestru Sinatra je procvao — publika je padala u nesvijest, žene su vrištale, a Sinatra postao jedan od prvih teen idola u povijesti.

Godine 1942., odlučio je krenuti solo. Mnogi su sumnjali u njegov uspjeh bez orkestra, no Sinatra je u samo godinu dana postao najpopularniji pjevač Amerike. Paralelno s pjevačkom karijerom, razvijao je i glumačku karijeru, koja je bila uz mnogo uspona i padova. Ipak, za ulogu u filmu "Odavde do vječnosti", dobio je Oscara za najbolju mušku sporednu ulogu, a ovaj povratak je bio dramatičan da je poslužio kao inspiracija za mafijaški film "Kum". Lik Johnnyja Fontanea (kojeg Don Corleone "pomaže" u Hollywoodu) široko se smatra aluzijom na Sinatru, što ga je često ljutilo.

Međutim, Sinatra je gajio i drugu stranu, onu povezanu s mafijaškim klanovima. Više puta je fotografiran u društvu mafijaških šefova poput Luckyja Luciana, Sammyja Giancane i Willieja Morettija, a navodno mu je mafija pomogla raskinuti ugovor s Dorseyjem. Bio je redoviti gost u kasinima kojima je upravljala mafija, vjeruje se kako je bio poveznica između zabavljača i mafijaških bossova, pomagao Marilyn Monroe i Johnu F. Kennedyju te da se preko njega prao novac, a postoji i mit kako je FBI držao dosje od preko 2400 stranica.

Sinatra je bio šarmer i ljubavnik, a žene u njegovom životu postale su dio pop-kulture. S prvom suprugom Nancy Barbato dobio je troje djece, no zbog čestih varanja, brak je pukao 1951. godine. Njegovom velikom ljubavi smatra se Ava Gardner, zbog koje je čak pokušao samoubojstvo. Iako su se razveli 1957., voljeli su se cijeli život.

Velikim medijskim spektaklom smatrao se brak s 29 godina mlađom Mijom Farrow, koja je imala samo 21 godinu kada se udala. Ipak, unatoč kratkom braku, ostali su u dobrim odnosima, a Farrow je više puta šokirala javnost kada je rekla da nije isključeno kako je otac njezinog sina Ronana, novinara čiji je članak o Harveyju Weinsteinu bio početak #MeToo pokreta, upravo Sinatra, a ne Woody Allen. To danas vide i mnogi korisnici TikToka, koji često ispod Ronanovih objava komentiraju koliko sliči Sinatri.

Kraj života proveo je s Barbarom Marx.

Frank Sinatra preminuo je 14. svibnja 1998. od srčanog udara u 82. godini. Posljednja riječ bila mu je "Gubim". Sahranjen je s vrlo malo pompe, ali pogreb je bio pun holivudskih legendi.

Ostavio je golemu glazbenu ostavštinu s više od 50 albuma, preko 150 milijuna prodanih ploča, bogatstvom procijenjenim na oko 200 milijuna dolara te utjecajem koji traje do danas.

Sinatra je i dalje simbol zlatnog doba glazbe, posebnog šarma i stila koji nitko nije uspio kopirati. Bio je legenda, mit, glas jedne ere — i čovjek koji je živio po svom: “I did it my way.”

