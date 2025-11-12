Simona Mijoković potvrdila da je postala baka, njezina kći rodila je s 18 godina: ''Gabriela je otišla od nas''

Simona Mijoković postala je baka, a za naš je IN magazin otkrila nekoliko detalja.
O procesu nastajanja knjige, kao i o emotivnim izazovima koje je prolazila tijekom pisanja, Simona je govorila za IN magazin. Osim teških tema iz prošlosti, Simona je otvoreno progovorila i o svom današnjem privatnom životu i otkrila velike vijesti.
Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Naime, njezina kći Gabriela koju je dobila u braku s Antom Gotovcem postala je majka.
''Gabriela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu, koja nije bila baš po mojoj volji, ali opet iako mlada, ona se ostvarila u životu, ona je rekla da životu s 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju obitelj'', rekla je Simona za IN magazin, a ranije se pisalo da je Gabriela rodila sina.
Simona Mijoković i kći Gabriela Foto: Facebook
Simona je tako postala baka, a njezin bivši suprug Ante djed.
''S Antom se čujem. Molim se za njega, Ante me doveo na Tabor, i to nikad neću zaboraviti'', dodala je.
Simona i Ante Gotovac - 2 Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell
U knjizi je detaljno ispričala i kada je prvi put probala heroin. Više o tome čitajte OVDJE.
In Magazin: Simona Mijoković - 4 Foto: DNEVNIK.hr
