Simona Mijoković potvrdila da je postala baka, njezina kći rodila je s 18 godina: ''Gabriela je otišla od nas''

Simona Mijoković postala je baka, a za naš je IN magazin otkrila nekoliko detalja.

U svojoj novoj knjizi Simona Mijoković, nekad Gotovac, iskreno i bez zadrške progovara o najtežim trenucima iz svog života.

O procesu nastajanja knjige, kao i o emotivnim izazovima koje je prolazila tijekom pisanja, Simona je govorila za IN magazin. Osim teških tema iz prošlosti, Simona je otvoreno progovorila i o svom današnjem privatnom životu i otkrila velike vijesti.

Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je dječak koji predstavlja Hrvatsku na Dječjem Eurosongu? Već je nastupao u punoj Areni!

Naime, njezina kći Gabriela koju je dobila u braku s Antom Gotovcem postala je majka.

''Gabriela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu, koja nije bila baš po mojoj volji, ali opet iako mlada, ona se ostvarila u životu, ona je rekla da životu s 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju obitelj'', rekla je Simona za IN magazin, a ranije se pisalo da je Gabriela rodila sina.

Simona Mijoković i kći Gabriela Foto: Facebook

Simona Mijoković i kći Gabriela Foto: Facebook

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević objavila video na kojem plače, evo što je bio razlog njezinih suza!

Simona je tako postala baka, a njezin bivši suprug Ante djed.

Galerija 30 30 30 30 30

''S Antom se čujem. Molim se za njega, Ante me doveo na Tabor, i to nikad neću zaboraviti'', dodala je.

Simona i Ante Gotovac - 2 Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell

Ante Gotovac i Simona Foto: Vladimir Ivanov/Cropix

U knjizi je detaljno ispričala i kada je prvi put probala heroin. Više o tome čitajte OVDJE.

In Magazin: Simona Mijoković - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Simona Mijoković Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Čarolija tajlandske tradicije: Naša misica zablistala u egzotičnom okruženju!

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Pogled vrijedan milijun dolara! Maja i Šime u provodu života osvojili Dubai

Pogledaji ovo Celebrity Skandal na Miss Universe tjedan dana prije finala! Uhićen je direktor izbora