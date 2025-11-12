Lana Jurčević objavila video na kojem plače, evo što je bio razlog njezinih suza!

Lana Jurčević objavila je dirljiv video sa snimanja jedne kampanje prije nekoliko mjeseci, a koja joj je puno značila.

Pjevačica Lana Jurčević nakon 11 mjeseci ponovno je aktivna na Intagramu.

Naime, objavila je svoju novu pjesmu ''Dio mene'' posvećenu majkama i njenoj kćeri Mayli Lily, a sad je osvanuo i još jedan dirljivi video.

Na službenoj stranici njenog brenda la piel osvanula je snimka sa snimanja kampanje za novu liniju za bebe, a Lana je za fotografije skupila važne žene u svom životu.

Nakon što ih je sve vidjela u jednoj prostoriji, proradile su emocije.

''Osim vas s Instagrama i Fejsa koje ste došle, tu su sa mnom i moje cimerice iz bolnice. Neke su sa mnom čuvale trudnoću'', rekla je Lana i potom zastala kako bi obrisala suze.

''Maja, s kojom sam bila u sobi kad smo u isto vrijeme rodile, trebala je doći i moja kolegica s carskog reza, ali su se razbolili... Tu je moja Nina, frendica iz osnovne škole, moja susjeda Zorica, moja Laura koja je bila sa mnom u Petrovoj, hvala vam svima'', izrekla je jedva kroz suze.

''Divnoooo'', ''Nevjerojatna snaga je u nama kad želimo samo ugledati to malo biće i uzeti ga u naručje!'', ''Baš wooow, da se naježiš'', neki su od komentara pratitelja.

Podsjetimo, Lana je provela mjeseca u Petrovoj bolnici u Zagrebu jer je morala čuvati trudnoću. Maylu Lily rodila je sretnu i zdravu, a djevojčica će uskoro napuniti dvije godine.

Malena glumi i u spotu za novu pjesmu, a pogledajte ga OVDJE.

U spotu se pojavljuje i njen partner Filip Kratofil.

