Prepoznajete li ga? Prije nekoliko godina nestao je s TV ekrana, evo gdje je danas

Brojna poznata lica prisustovala su premijeri filma ''260 dana'' snimljenog po istinitom događaju iz Domovinskog rata, posebnu pozornost privukao je naš glumac.

U Zagrebu je ovih dana održana premijera filma ''260 dana'' Jakova Sedlara koji tematiziru istinitu priču o koncentracijskim logorima u Domovinskom ratu.

Premijera je privukla puno pozornosti javnosti, a na nju su stigla i neka poznata lica.

Dubravko Šimenc Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Josip Šimunić Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Fotografi su uhvatili bivšeg hrvatskog vaterpolista Dubravka Šimenca, bivšeg Vatrenog Josipa Šimunića, a posebnu pozornost privukao je glumac kojeg u posljednje vrijeme rijetko vidimo, Robert Kurbaša.

Robert Kurbaša Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Robert danas nosi dioptrijske naočale, a s godinama je dobio i pokoju sijedu pa ga s novim imidžem na prvu brojni ne prepoznaju

Robert je od 2013. u braku s bivšom Miss Universe Dalmacije Kristinom Matković. Par ima troje djece, kćer Ellu te sinove Marka Iliju i Emanuela. Svoju obiteljsku idilu danas žive u Samoboru.

Velika obitelj ono je što je taj glumac oduvijek priželjkivao, a jednom je prilikom rekao da on i supruga Kristina neće stati dok ne dobiju kćer. Stoga nije čudo što je njegova najmlađa djevojčica tatina mezimica.

Robert Kurbaša Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Robert Kurbaša Foto: Neja Markičević/Cropix

"Ella moja... Pa naravno, to je moja Ahilova peta. To je tatina... Ma, naravno, volim i ovo dvoje beskonačno, ali činjenica je, uvijek to tako bude, da je kćerkica srcu bliža", rekao je Robert jednom prilikom za naš IN magazin.

Prije nekoliko godina televizijsku karijeru zamijenio je kazališnom, a na male ekrane nakratko se vratio 2022. godine, kada smo ga imali priliku gledati u nekoliko epizoda popularne serije "Kumovi" u ulozi Viktora.

Robert Kurbaša Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Robert Kurbaša Foto: Duje Klaric/Cropix

