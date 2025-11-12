Pogledajte koliko košta VIP stol za doček Nove godine s Prijom u Zagrebu!

Podigla se prašina oko cijena ulaznica za doček Nove godine uz Aleksandru Prijović u Zagrebu.

Aleksandra Prijović najavila je da će na Staru godinu u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma pjevati na dnevnom dočeku Nove godine od 14 sati.

Zbog ogromnog interesa publike pao je sustav prodaje karata jer je svoje mjesto pokušalo zauzeti nevjerojatnih 1,6 milijuna ljudi.

Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 15 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Aleksandra Prijović Foto: Ivan Peric/Cropix

Prodaja ulaznica nastavljena je sljedeći dan, no nešto drugo sad je ukralo svu pozornost. Cijene su to ulaznica za ovaj dnevni spektakl uz trenutno najveću pjevačku zvijezdu regije.

Naime, cijena za Fan Pit je 30 eura po osobi, dok su cijene VIP stolova koji su postavljeni po cijelom paviljonu basnoslovne.

Stranica upad.hr za Aleksandru Prijović - 2 Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Antonio Detić nakon ispadanja iz MasterChefa priznao o čemu sanja već godinama

Jedan VIP stol košta 700 eura. Radi se o cifri za stol s 8 karata, odnosno cifra uključuje ulaz za 8 ljudi.

"VIP stolovi rezerviraju se kao cjelina (neovisno koliko vas je u ekipi) i uključuju do 8 mjesta po stolu, a hrana i piće nisu uključeni u cijenu", stoji na stranici upad.hr gdje se mogu kupiti karte.

Stranica upad.hr za Aleksandru Prijović - 1 Foto: Screenshot

Stranica upad.hr za Aleksandru Prijović - 3 Foto: Screenshot

Cijena VIP-a je 87.50 eura po osobi. Mogu se kupiti i paketi za 5, 6 ili 7 ljudi (cca 437 eura za 5 ljudi itd.).

Za Thompsonove koncerte stol uključuje rezervaciju za 6 ljudi, a svaka karta košta po 100 eura - 600 eura za stol.

Što vi kažete na cijene? Za nju bih dao i tisuću eura

Ma jesu li oni normalni?

Ne idem pa mi je tako svejedno Za nju bih dao i tisuću eura

Ma jesu li oni normalni?

Ne idem pa mi je tako svejedno Ukupno glasova:

Aleksandra Prijović Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Aleksandra Prijović - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je njemačka ljepotica iz hit-serije koja osvaja crvene tepihe i internet?

''Za rezervaciju stola potrebno je kupiti najmanje 5 ulaznica, dok je maksimalan broj osoba za jednim stolom 8. VIP stolovi ne uključuju hranu i piće'', piše na stranici.

Galerija 20 20 20 20 20

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Pogled vrijedan milijun dolara! Maja i Šime u provodu života osvojili Dubai

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prorezi do besvijesti! Najpoznatija milijarderka riskirala svaki pokret u odvažnoj haljini

Pogledaji ovo Celebrity Isti tata! Chef Vukadin na snimanje MasterChefa doveo najslađeg gosta