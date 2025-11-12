Pogledajte koliko košta VIP stol za doček Nove godine s Prijom u Zagrebu!

Podigla se prašina oko cijena ulaznica za doček Nove godine uz Aleksandru Prijović u Zagrebu.
Zbog ogromnog interesa publike pao je sustav prodaje karata jer je svoje mjesto pokušalo zauzeti nevjerojatnih 1,6 milijuna ljudi.
Prodaja ulaznica nastavljena je sljedeći dan, no nešto drugo sad je ukralo svu pozornost. Cijene su to ulaznica za ovaj dnevni spektakl uz trenutno najveću pjevačku zvijezdu regije.
Naime, cijena za Fan Pit je 30 eura po osobi, dok su cijene VIP stolova koji su postavljeni po cijelom paviljonu basnoslovne.
Jedan VIP stol košta 700 eura. Radi se o cifri za stol s 8 karata, odnosno cifra uključuje ulaz za 8 ljudi.
"VIP stolovi rezerviraju se kao cjelina (neovisno koliko vas je u ekipi) i uključuju do 8 mjesta po stolu, a hrana i piće nisu uključeni u cijenu", stoji na stranici upad.hr gdje se mogu kupiti karte.
Cijena VIP-a je 87.50 eura po osobi. Mogu se kupiti i paketi za 5, 6 ili 7 ljudi (cca 437 eura za 5 ljudi itd.).
Za Thompsonove koncerte stol uključuje rezervaciju za 6 ljudi, a svaka karta košta po 100 eura - 600 eura za stol.
''Za rezervaciju stola potrebno je kupiti najmanje 5 ulaznica, dok je maksimalan broj osoba za jednim stolom 8. VIP stolovi ne uključuju hranu i piće'', piše na stranici.
