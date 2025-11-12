Milenijalci ne vjeruju koliko je godina ova glumica imala kad je snimala omiljeni ''The O.C.''!

Rasprava jedne komičarke o Melindi Clarke iz serije "The O.C." mnoge milenijalce je šokirala kada su saznali koliko je imala godina kada je snimala seriju.

Usprkos tome što je trajala samo četiri sezone, serija "The O.C." bila je jedna od najpopularnijih tinejdžerskih serija 2000-ih. Od 2003. do 2007. radnja se odvijala oko glamuroznih živote bogate mladeži iz Orange Countyja, kao i njihovih jednako dramatičnih roditelja, nakon što obitelj Cohen udomi problematičnog tinejdžera Ryana Atwooda.

Jednu od glavnih uloga imala je Melinda Clarke, koja je kroz četiri sezone tumačila ulogu Julie Cooper, majke Ryanove djevojke Marisse i poznate po tome što se iz života u prikolici uspjela probiti u svijet bogatih i slavnih uz svog (bivšeg) muža Jimmyja Coopera.

Melinda Clarke - 5 Foto: Profimedia

Melinda Clarke - 7 Foto: Profimedia

Iako se serija i danas gleda s nostalgijom, milenijalci su se iznenadili kada je otkriveno da je Melinda Clarke imala samo 34 godine kada je glumila u prvoj sezoni dok su mnogi mislili da je tada bila barem u kasnim 40-ima ili 50-ima.

"Moram odmah rezervirati termin za botoks... mislila sam da imaju barem kasnih 40 ili ranih 50!", napisala je komičarka Helen McPherson podijelivši svoje otkriće na Instagramu.

Melinda Clarke - 1 Foto: Afp

Melinda Clarke - 2 Foto: Afp

Prema radnji u seriji, Julie je ostala trudna s prvom kćeri sa samo 18 godina, što bi značilo da je na početku prve sezone imala tek 30-ak godina. Još jedno iznenađenje izazvala je informacija da je glumica Kelly Rowan, koja je tumačila Kirsten Cohen, imala samo 36 godina kad je serija počela.

"Ovo je gore nego kad sam shvatio da sam stariji od Marva iz "Sam u kući"!", "Ne, ne, ne, to nije moguće, ispada da su bile tinejdžerice s djecom!", "Tek sam počela ponovno gledati The O.C. sa svojom 11-godišnjom kćeri i još uvijek mislim da izgledaju kao da imaju srednjih 40! Njihov styling ih je jako postarivao i tada, a pogotovo sad", "Ovo bi trebalo dolaziti s upozorenjem, upravo sam se rastužila kao svježe napunjena 38-godišnjakinja", pisali su fanovi na Instagramu.

Melinda Clarke - 5 Foto: Afp

Melinda Clarke - 2 Foto: Profimedia

Clarke je počela glumiti sa samo 20 godina, kada je dobila ulogu u seriji "Days of Our Lives". Do uloge Julie nanizala je gostovanja u mnogim serijama i filmovima, a prvu glavnu ulogu je imala u "Soldier of Fortune, Inc.". Njezina biografija uglavnom se sastoji od epizodnih uloga, a osim u "The O.C." i "Soldier of Fortune, Inc." bila je sastavni dio glumačkog ansambla serije "Nikita" s Maggie Q.

Melinda Clarke - 1 Foto: Profimedia

Melinda Clarke - 6 Foto: Profimedia

U prvom braku s Ernijem Mirichem dobila je kćer, a od 2015. u braku je s Adamom Farmerom.

