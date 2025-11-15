Nikad nećete pogoditi koliko godina ima supruga srpskog slavuja

Ana Jovanović slovi kao jedan od najljepših supruga glazbenika na estradi, a nedavno je proslavila rođendan.
Supruga pjevača Peđe Jovanovića, koji će u veljači nastupiti u zagrebačkoj Areni, proslavila je svoj 37. rođendan, a malo tko bi prekrasnoj Ani dao te godine.3 vijesti o kojima se priča ''aj lako za noge, ali...'' Naša misica odradila nastup u badiću na svjetskom izboru, svaki opis je suvišan! ''Kao majka nisam smjela...'' Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona'' vodila dvostruki život Nitko nije znao da je članica bizarnog kulta, a bila je omiljena tinejdžerska zvijezda
Poseban trenutak svoje rođendanske proslave podijelila je na Instagramu.
Pozirala je uz bazen s pogledom na tirkizno more i egzotičnu prirodu u pozadini, odjevena u elegantan jednodijelni kupaći kostim i s buketom crvenih ruža u rukama.
Peđa Jovanović, Ana Jovanović Foto: Instagram
I prošle godine njezin je rođendan bio jednako glamurozan. Na fotki je pozirala u bijeloj lepršavoj haljini, dok su se iza nje vidjeli veliki srebrni baloni u obliku broja 36 – sve to u retro ružičastom kabrioletu. Čitava scena izgledala je kao kadar iz filma.
Ana Jovanović Foto: Instagram
Inače, Ana slovi kao jedna od najljepših supruga glazbenika na estradi.
Ana Jovanović - 5 Foto: Instagram
Ana Jovanović - 1 Foto: Instagram
Ana Jovanović - 4 Foto: Instagram
Na Instagramu je prati više od 290 tisuća ljudi, a ondje redovito dijeli trenutke iz svog svakodnevnog života.
U opisu profila stoji kako je dizajnerica i vlasnica vlastitog modnog brenda, čime dodatno potvrđuje svoj utjecaj i izvan sfere estrade.
Ana Jovanović - 1 Foto: Instagram
Ana Jovanović - 2 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Naša misica odradila nastup u badiću na svjetskom izboru, svaki opis je suvišan!
Njezine objave često su ispraćene komplimentima na račun izgleda, stila i energije kojom zrači.
Ova brineta i srpski slavuj u braku su 18 godina te imaju troje djece.
Galerija 29 29 29 29 29
Pogledaji ovo Nekad i sad Odrastali su pred kamerama: Evo gdje su danas zvijezde "Stranger Thingsa"!
Nekoliko puta prolazili su kroz izazovna razdoblja, a sam je Peđa otvoreno priznao da ga je ovisnost o alkoholu zamalo koštala braka. Više o tome pisali smo OVDJE.
Ana i Peđa Jovanović - 2 Foto: Instagram
OVDJE pročitajte emotivnu objavu glazbenika za Anin rođendan.
Ana Jovanović - 7 Foto: Instagram
Ana Jovanović - 3 Foto: Instagram
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Kako izgleda partnerica našeg mladog vatrenog? Par je prošle godine u tajnosti dobio sina
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Supruga posrnulog pjevača rukom je prekrivala najintimnije dijelove u oskudnoj haljini
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čija je ovo kći? Preslika je slavne mame čije je lice obilježilo filmove 90-ih