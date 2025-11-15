Nikad nećete pogoditi koliko godina ima supruga srpskog slavuja

Ana Jovanović slovi kao jedan od najljepših supruga glazbenika na estradi, a nedavno je proslavila rođendan.

Supruga pjevača Peđe Jovanovića, koji će u veljači nastupiti u zagrebačkoj Areni, proslavila je svoj 37. rođendan, a malo tko bi prekrasnoj Ani dao te godine.

Poseban trenutak svoje rođendanske proslave podijelila je na Instagramu.

Pozirala je uz bazen s pogledom na tirkizno more i egzotičnu prirodu u pozadini, odjevena u elegantan jednodijelni kupaći kostim i s buketom crvenih ruža u rukama.

I prošle godine njezin je rođendan bio jednako glamurozan. Na fotki je pozirala u bijeloj lepršavoj haljini, dok su se iza nje vidjeli veliki srebrni baloni u obliku broja 36 – sve to u retro ružičastom kabrioletu. Čitava scena izgledala je kao kadar iz filma.

Inače, Ana slovi kao jedna od najljepših supruga glazbenika na estradi.

Na Instagramu je prati više od 290 tisuća ljudi, a ondje redovito dijeli trenutke iz svog svakodnevnog života.

U opisu profila stoji kako je dizajnerica i vlasnica vlastitog modnog brenda, čime dodatno potvrđuje svoj utjecaj i izvan sfere estrade.

Njezine objave često su ispraćene komplimentima na račun izgleda, stila i energije kojom zrači.

Ova brineta i srpski slavuj u braku su 18 godina te imaju troje djece.

Nekoliko puta prolazili su kroz izazovna razdoblja, a sam je Peđa otvoreno priznao da ga je ovisnost o alkoholu zamalo koštala braka. Više o tome pisali smo OVDJE.

OVDJE pročitajte emotivnu objavu glazbenika za Anin rođendan.

