Naša misica odradila nastup u badiću na svjetskom izboru, svaki opis je suvišan!

Laura Gnjatović na izboru za Miss Universe predstavila se u badiću, komplimenti ne prestaju stizati.
Miss Universe Hrvatske na svjetskom izboru za Miss Universe u Tajlandu odradila je modnu reviju u badiću.
Laura Gnjatović nosila je jednodijelni badić s uzorkom, a na svom Instagram profilu podijelila je dva videozapisa na kojem se vidi kako se predstavila.
Komplimenti ne prestaju stizati.
''Wooow, kraljica'', ''Najljepša si'', ''Idemo osvojiti titulu!'', ''Aj lako za noge, al' koji hod, samopouzdanje dok hoda...'', ''Odlična'', samo su neki od komentara.
Kako možete glasati za našu misicu, pogledajte OVDJE.
Sve je iznenadila i znanjem španjolskog, video pogledajte OVDJE.
