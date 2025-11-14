Naša misica odradila nastup u badiću na svjetskom izboru, svaki opis je suvišan!

Laura Gnjatović na izboru za Miss Universe predstavila se u badiću, komplimenti ne prestaju stizati.

Miss Universe Hrvatske na svjetskom izboru za Miss Universe u Tajlandu odradila je modnu reviju u badiću.

Laura Gnjatović nosila je jednodijelni badić s uzorkom, a na svom Instagram profilu podijelila je dva videozapisa na kojem se vidi kako se predstavila.

Komplimenti ne prestaju stizati.

''Wooow, kraljica'', ''Najljepša si'', ''Idemo osvojiti titulu!'', ''Aj lako za noge, al' koji hod, samopouzdanje dok hoda...'', ''Odlična'', samo su neki od komentara.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda kultne serije podijelila inspirativnu poruku usred teške bitke

Laura Gnjatović - 3 Foto: Instagram Screenshot

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Kako možete glasati za našu misicu, pogledajte OVDJE.

Sve je iznenadila i znanjem španjolskog, video pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović i Chandini Baljor - 3 Foto: Instagram

Laura Gnjatović i Chandini Baljor - 2 Foto: Instagram

Galerija 14 14 14 14 14

Pogledaji ovo Celebrity Pukla ljubav između Dikana i beogradske odvjetnice? Njegova objava potaknula šuškanja

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Kako izgleda mlađi sin Lepe Brene? Mamina je desna ruka, evo čime se bavi

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Maja Šuput Šimu je odvela na nezaboravni izlet koji je i sama već iskusila

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kakvo je iznenađenje kod kuće dočekalo Matea Kovačića nakon ozljede!