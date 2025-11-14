Zvijezda kultne serije podijelila inspirativnu poruku usred teške bitke

Nicole Eggert iz "Spasilačke službe" vodi bitku s teškom bolešću, a sada je svojom objavom na Instagramu raznježila tisuće.

Glumica iz serije "Spasilačka služba" Nicole Eggert, koja se već neko vrijeme bori s rakom dojke, javila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Naime, na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj izgleda vrlo krhko, a nedavno je otkrila da je bila na mastektomiji.

''Ponekad me uhvati panika kad shvatim kroz što je moje tijelo prošlo. A onda se sjetim kako se ono borilo za mene. I kako se i dalje bori za mene. Zato sam svu svoju vjeru stavila u njegove ruke. Ono to može'', napisala je na Instagramu.

Njezini pratitelji javili su joj se s riječima podrške.

''Šaljem ti ljubav'', ''Volimo te, bit ćeš ti dobro'', ''I dalje si jednako lijepa'', ''Možeš ti ovo! Ti si ratnik'', ''Prekrasna si'', ''Pomolit ću se za tebe'', ''Samo vjeruj i sve će biti dobro'', ''Ostani jaka'', samo je dio komentara.

Eggert je dijagnosticiran rak dojke u prosincu 2023., dva mjeseca nakon što je počela osjećati "strašnu bol" u lijevoj dojci. Iz tog razloga, prošle godine u listopadu je imala jednostranu mastektomiju, nakon savjeta liječnika da ne obavi dvostruku mastektomiju kako bi zadržala imunitet. Ipak, na kraju je odlučila ići na još jednu mastektomiju, zajedno s rekonstrukcijom.

