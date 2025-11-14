Kako izgleda mlađi sin Lepe Brene? Mamina je desna ruka, evo čime se bavi

Lepa Brena ponosno je pozirala sa sinom Viktorom na promociji modnog brenda u Beogradu, njena je velika pomoć i podrška.
Lepa Brena, Slobodan Boba Živojinović, Aleksandra Prijović i Filip Živojinović iz prvog su reda pratili modnu reviju, a na promociji je bio i mlađi sin Brene i Bobe, Viktor Živojinović.
Lepa Brena i sin Viktor Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Brena je sa sinom ponosno pozirala na crvenom tepihu.
Iako se najčešće drži podalje od javnog života, Viktor već godinama intrigira regionalnu publiku.
Lepa Brena, Viktor Živojinović i Slobodan Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Posljednjih godina Viktor je posvećen obiteljskim projektima. Prepoznat je po poduzetničkom duhu, modernom pristupu i želji da tradiciju obitelji Živojinović nadogradi novim idejama. Iako se ne eksponira kao javna osoba, aktivno sudjeluje u radu i razvoju lifestyle i ugostiteljskih projekata koji stoje iza prezimena Živojinović.
Za razliku od starijeg polubrata Filipa, koji je u braku s Aleksandrom Prijović i dijeli dio estradnog sjaja, Viktor bira suzdržaniji stil života. Na društvenim mrežama dijeli selektivne trenutke, najčešće posvećene sportu, putovanjima i obitelji. Unatoč tome, svaka njegova objava izazove velik interes jer publika rijetko ima priliku vidjeti mlađeg člana glazbeno-sportskog klana.
Lepa Brena i sin Viktor - 3 Foto: Viktor Živojinović/Instagram
Lepa Brena i sin Viktor Foto: Instagram
Viktor Živojinović - 5 Foto: Instagram
Viktor je uključen i u organizaciju spektakularnih koncerta Lepe Brene. Jedan je od glavnih članova u produkcijskom timu Lepe Brene te se brine da svaki koncert tijekom čitave turneje prođe besprijekorno.
''Viktor je glavni i odgovorni producent za sve projekte oko Lepe Brene. Dogovorili smo se da to više nije odnos majka i sin, i posljednje dvije godine sve što ste vidjeli i što ćete vidjeti ubuduće je uglavnom njegova obaveza i odgovornost, a ja napokon uživam s nekim u koga imam puno povjerenja'', rekla je Brena za srpske medije.
Viktor Živojinović - 3 Foto: Instagram
Viktor Živojinović - 1 Foto: Instagram
Osim Viktora, Brena i Boba imaju i sina Stefana koji se nikad javno ne eksponira. Podsjetimo, Stefan je kao dijete bio otet, a strašnog slučaja prisjetite se OVDJE.
Stefan, Viktor Živojinović i Lepa Brena Foto: Instagram
