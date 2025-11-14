Kako izgleda mlađi sin Lepe Brene? Mamina je desna ruka, evo čime se bavi

Lepa Brena ponosno je pozirala sa sinom Viktorom na promociji modnog brenda u Beogradu, njena je velika pomoć i podrška.

Na sinoćnjoj promociji jednog brenda u Beogradu sav show ukrala je obitelj Živojinović.

Lepa Brena, Slobodan Boba Živojinović, Aleksandra Prijović i Filip Živojinović iz prvog su reda pratili modnu reviju, a na promociji je bio i mlađi sin Brene i Bobe, Viktor Živojinović.

Lepa Brena i sin Viktor Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Brena je sa sinom ponosno pozirala na crvenom tepihu.

Iako se najčešće drži podalje od javnog života, Viktor već godinama intrigira regionalnu publiku.

Lepa Brena, Viktor Živojinović i Slobodan Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Posljednjih godina Viktor je posvećen obiteljskim projektima. Prepoznat je po poduzetničkom duhu, modernom pristupu i želji da tradiciju obitelji Živojinović nadogradi novim idejama. Iako se ne eksponira kao javna osoba, aktivno sudjeluje u radu i razvoju lifestyle i ugostiteljskih projekata koji stoje iza prezimena Živojinović.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kakvo je iznenađenje kod kuće dočekalo Matea Kovačića nakon ozljede!

Za razliku od starijeg polubrata Filipa, koji je u braku s Aleksandrom Prijović i dijeli dio estradnog sjaja, Viktor bira suzdržaniji stil života. Na društvenim mrežama dijeli selektivne trenutke, najčešće posvećene sportu, putovanjima i obitelji. Unatoč tome, svaka njegova objava izazove velik interes jer publika rijetko ima priliku vidjeti mlađeg člana glazbeno-sportskog klana.

Lepa Brena i sin Viktor - 3 Foto: Viktor Živojinović/Instagram

Lepa Brena i sin Viktor Foto: Instagram

Viktor Živojinović - 5 Foto: Instagram

Viktor je uključen i u organizaciju spektakularnih koncerta Lepe Brene. Jedan je od glavnih članova u produkcijskom timu Lepe Brene te se brine da svaki koncert tijekom čitave turneje prođe besprijekorno.

''Viktor je glavni i odgovorni producent za sve projekte oko Lepe Brene. Dogovorili smo se da to više nije odnos majka i sin, i posljednje dvije godine sve što ste vidjeli i što ćete vidjeti ubuduće je uglavnom njegova obaveza i odgovornost, a ja napokon uživam s nekim u koga imam puno povjerenja'', rekla je Brena za srpske medije.

Viktor Živojinović - 3 Foto: Instagram

Viktor Živojinović - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Nataša Bekvalac o mami: ''Zbog tog bi me se odrekla preko novina...''

Osim Viktora, Brena i Boba imaju i sina Stefana koji se nikad javno ne eksponira. Podsjetimo, Stefan je kao dijete bio otet, a strašnog slučaja prisjetite se OVDJE.

Stefan, Viktor Živojinović i Lepa Brena Foto: Instagram

Galerija 18 18 18 18 18

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Za njih zime nema! Maja i Šime užarili Instagram vrućim kadrovima u kupaćima

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Trud se uvijek isplati! Naš influencer pokazao koliko se promijenio u dvije godine

Pogledaji ovo Zanimljivosti Godinama je izbjegavao brak, a onda je pokleknuo samo zbog nje!