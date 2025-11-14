Nataša Bekvalac o mami: ''Zbog tog bi me se odrekla preko novina...''

Regionalna zvijezda Nataša Bekvalac gostovala je u showu Extra Večer kod Ivone Ažić na Extra FM-u, gdje je otvoreno govorila o svom novom albumu "Mama", odnosu sa zagrebačkom publikom i svojoj majci.

Govoreći o tome kako je nastajao album, Nataša je naglasila da iza njega ne stoji nikakva kalkulacija, već potpuno ogoljavanje kroz glazbu:

"Nisam kalkulirala, zapravo nisam imala nikakav krajnji cilj. Nije me vodilo ništa drugo osim želje da se ogolim. Meni je glazba kanal putem kojeg komuniciram s ljudima, prenosim energiju, dajem ljubav, ali i kanal putem kojeg mi se ljubav vraća."

Nataša Bekvalac - 1 Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Svjesna dugog razdoblja između dva albuma, Nataša ističe da je osjećala kako i ona i publika zaslužuju ovaj projekt, ali i da posebno osjeća "pritisak" Zagreba.

Pogledaji ovo Celebrity Premlada za ovo? Kim Kardashian na meti kritika zbog poteza 12-godišnje kćeri

"Prvenstveno mislim da sam ja zaslužila ovaj album, a onda i moja publika, kojoj sam unatoč svim pritiscima uvijek držala stranu. Zagreb me jako 'pritišće'. Toliko mi je to simpatično, u posljednje vrijeme stalno vidim poruke tipa 'Arena Zagreb!!!', kao da mi više ni ne postavljaju pitanje, nego daju naredbu, otprilike: 'Vrijeme je.'"

Jedna od tema razgovora bila je i bi li željela da njezine kćeri krenu njezinim putem: "Sigurno ne bih bila prepreka, ne bih branila, ali ne bih bila sretna. Zato što, kada je riječ o ženi koja se bavi ovim poslom, to stvarno ne bih poželjela svojoj djeci. Put je vrlo trnovit, mislim da te može jako oštetiti kao ženu, mislim da je svijet toga posla vrlo surov i da postoje i mnogo ljepši pozivi."

Nataša Bekvalac - 2 Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Posebnu pažnju privukla je priča o snimanju spota za pjesmu "Crni labud".

"Za taj sam spot osam sam sati stajala potpuno nepomično samo da bi se napravila skulptura po meni. Taj je proces jako težak, zato što, kada ti stavljaju te gaze, najprije doslovno ne smiješ disati, a onda ti je prvo jako hladno, pa onda jako vruće. Fizički mi je bilo baš naporno, ali sam unutar sebe radila neke vježbe, nešto poput meditacije", ispričala je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prava ljubav bez skandala: Prvo su bili samo prijatelji, a vrijeme njihovu ljubav samo jača

Emotivni vrhunac večeri bio je razgovor o njezinoj majci Miri, koja se pojavljuje u spotu za pjesmu "Mama". Na pitanje kako bi mama Mira reagirala kada bi se Nataša vratila jednom od svojih bivših supruga, pjevačica je uz smijeh odgovorila: "Rekla bi mi: 'Ne, ne, ne, Nataša, ovo stvarno više nema smisla. Ja ne mogu. Odreći ću te se. Odreći ću te se preko novina. Ovo je kraj, dosta.'"

Nataša je svoj ljubavni život komentirala i za naš portal, a hoće li ljubavi dati četvrtu šansu pročitajte u intervjuu OVDJE.

Nataša Bekvalac - 2 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Nataša Bekvalac - 1 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Na zamišljeni scenarij u kojem bi Nataša odlučila ostaviti glazbu, odgovor mame bio bi zaštitnički: "Rekla bi: 'Sine, znaš da je glazba tvoj život, moraš razmisliti. Mislim da ti treba odmor.'"

Cijelu emisiju pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Trud se uvijek isplati! Naš influencer pokazao koliko se promijenio u dvije godine

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Za njih zime nema! Maja i Šime užarili Instagram vrućim kadrovima u kupaćima

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Otvoreno glasanje za Miss Universe! Naša misica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku