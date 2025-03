Kako izgleda stariji sin Lepe Brene? I on se bavio glazbom, a onda je potpuno nestao iz javnosti

Stefan Živojinović povukao se sa scene i rijetko ga viđamo, a u djetinjstvu je bio otet.

Stariji sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Stefan Živojinović, poznat je široj javnosti kao pjevač i miljenik ženske publike, no u posljednje ga vrijeme rijetko viđamo jer se povukao sa scene.

Od svjetla reflektora 33-godišnji Stefan povukao se 2020. godine, čak nema ni profil na društvenim mrežama.

Stefan Živojinović (FOTO: Instagram)

Ipak, nekoliko njegovih fotografija može se pronaći na profilu njegova brata Viktora na Instagramu.

"Podržali smo njegovu odluku da se ne bavi više glazbom. Ako smo u stanju prihvatiti tuđe odluke, zašto ne bismo prihvatili i odluke naše djece? Bitno mi je da su naša djeca sretna, a čime će se ona baviti, to je pitanje njihovih izbora, koje Boba i ja uvijek podržavamo. Sa Stefanom je sve u savršenom redu, on se sada bavi drugim poslom. To je jedina priča koja je relevantna. Viđamo se u kući i družimo se, sasvim normalno", izjavila je Brena svojevremeno za srpske medije.

Svoje sinove Lepa Brena neizmjerno voli, a upravo sa Stefanom prošla je najveći strah i patnju koju neki roditelj može doživjeti jer su ga kao osmogodišnjeg dječaka oteli prije 23 godine. Maleni Stefan tad je otet ispred obiteljske kuće na Bežanijskoj kosi u Beogradu kad je otpratio majku do frizera koji se nalazio u susjedstvu. Potom se vratio kući po role, a dok je bio sam, otmičari su iskoristili situaciju i Breni priuštili niz neprospavanih noći.

Od Brene i Slobodana otmičari su tražili otkupninu od dva i pol milijuna njemačkih maraka, a sve su javili u groznom pismu, koje je, između ostaloga, govorilo i da će Stefana pronaći mrtvog ako ne predaju novac.

Brena i njezin suprug otmicu nisu prijavili jer su se bojali za život djeteta, a ni dandanas se ne zna tko stoji iza Stefanove otmice, iako se prošle godine šuškalo da je obitelj otkrila tko je kriv.

''Od toga dana za mene više ništa nije isto... Sve su otmice otkrivene, samo ne i ona mojega djeteta. Ali ja sam žena koja se više ničega ne boji. Naravno da imam osiguranje - to su profesionalni ljudi koji se ne vide, ali u svakom trenutku znaju što trebaju raditi'', rekla je iskreno jednom pjevačica za srpski Telegraf.

Prije nekoliko dana razgovarali smo i s Bobom

