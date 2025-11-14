Brena i Prija u zajedničkom izlasku s muževima: Rijetki su ovo prizori skoro cijele obitelji Živojinović

Beograd je sinoć blistao u znaku brenda Boži, no sve oči bile su uprte u obitelj Živojinović koja je svojim dolaskom podigla atmosferu događaja.

Promocija luksuznog brenda Boži održana u Beogradu okupila je brojne poznate osobe, a posebnu pažnju privukla je obitelj Živojinović, koja je stigla u punom sjaju i time još jednom pokazala zašto se njihove pojave uvijek željno iščekuju.

Regionalna glazbena ikona Lepa Brena pojavila se u elegantnom svijetloplavom odijelu, kombiniranom s bijelim krznom i besprijekornim stylingom. Njezin sofisticirani modni odabir savršeno se uklopio u luksuznu estetiku brenda koji je predstavljen, a mnogi su komentirali kako je ponovno dokazala svoj status jedne od najstiliziranijih dama estrade.

Obitelj Živojinović na promociji - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Lepa Brena i Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Uz Brenu je bio i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović, koji je privukao pažnju opuštenim i klasičnim večernjim stilom. Par je, kao i uvijek, izgledao skladno i dobro raspoloženo, a njihovo pojavljivanje izazvalo je veliki interes prisutnih.

Lepa Brena, Aleksandra Prijović i Slobodan Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kakvo je iznenađenje kod kuće dočekalo Matea Kovačića nakon ozljede!

Na događaju se pojavila i Aleksandra Prijović, jedna od najpopularnijih pjevačica današnjice. U pratnji supruga Filipa Živojinovića, Aleksandra je nosila elegantno sivo odijelo koje je istovremeno isticalo profinjenost i suvremenost. Par je plijenio pozornost gdje god bi se pojavio, a fotografi su ih pratili u stopu.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Aleksandrina i Filipova prisutnost dodatno je naglasila obiteljski karakter večeri, a njihov modni usklađeni trenutak svakako je bio jedan od vizualno najatraktivnijih na događaju.

Promociji je prisustvovao i Viktor Živojinović, sin Lepe Brena i Bobe, koji se družio s uzvanicima i podržao obitelj na ovoj važnoj večeri brenda.

Lepa Brena i sin Viktor Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Lepa Brena, Viktor Živojinović i Slobodan Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Nataša Bekvalac o mami: ''Zbog tog bi me se odrekla preko novina...''

Obitelj je pozirala zajedno na crvenom tepihu, a potom su iz prvog reda pratili modnu reviju.

Fotografi su zabilježili i poseban trenutak u kojem je Prija pozirala sa svekrom Bobom te ju je on poljubio u obraz.

Slobodan Živojinović i Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Slobodan Živojinović i Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kako ju je nahvalio kao svoju snahu za naš portal čitajte u intervjuu OVDJE.

Na promociji je od obitelji Živojinović nedostajao samo drugi sin Brene i Bobe, Stefan. A rijetki prizori skoro cijele obitelji Živojinović oduševili su javnost.

Pogledaji ovo Clubzone Adi Šoše objavio novu pjesmu kojom najavljuje koncert u Karlovcu uoči Valentinova!

Podsjetimo, Prija za Novu godinu nastupa u Zagrebu. Više pročitajte OVDJE.

Galerija 20 20 20 20 20

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Za njih zime nema! Maja i Šime užarili Instagram vrućim kadrovima u kupaćima

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Otvoreno glasanje za Miss Universe! Naša misica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku