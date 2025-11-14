Brena i Prija u zajedničkom izlasku s muževima: Rijetki su ovo prizori skoro cijele obitelji Živojinović

Beograd je sinoć blistao u znaku brenda Boži, no sve oči bile su uprte u obitelj Živojinović koja je svojim dolaskom podigla atmosferu događaja.
Promocija luksuznog brenda Boži održana u Beogradu okupila je brojne poznate osobe, a posebnu pažnju privukla je obitelj Živojinović, koja je stigla u punom sjaju i time još jednom pokazala zašto se njihove pojave uvijek željno iščekuju.3 vijesti o kojima se priča ''Kao majka nisam smjela...'' Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona'' rijetko govori o obitelji Miroslav Škoro o svojoj djeci: "Kći i ja smo morali pobjeđivati taj strah, kod sina to nije bio slučaj" velebna vila Princ William pokazao svoj novi dom, jedan kadar otkrio je više nego što je planirao!
Regionalna glazbena ikona Lepa Brena pojavila se u elegantnom svijetloplavom odijelu, kombiniranom s bijelim krznom i besprijekornim stylingom. Njezin sofisticirani modni odabir savršeno se uklopio u luksuznu estetiku brenda koji je predstavljen, a mnogi su komentirali kako je ponovno dokazala svoj status jedne od najstiliziranijih dama estrade.
Obitelj Živojinović na promociji - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Lepa Brena i Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Uz Brenu je bio i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović, koji je privukao pažnju opuštenim i klasičnim večernjim stilom. Par je, kao i uvijek, izgledao skladno i dobro raspoloženo, a njihovo pojavljivanje izazvalo je veliki interes prisutnih.
Lepa Brena, Aleksandra Prijović i Slobodan Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kakvo je iznenađenje kod kuće dočekalo Matea Kovačića nakon ozljede!
Na događaju se pojavila i Aleksandra Prijović, jedna od najpopularnijih pjevačica današnjice. U pratnji supruga Filipa Živojinovića, Aleksandra je nosila elegantno sivo odijelo koje je istovremeno isticalo profinjenost i suvremenost. Par je plijenio pozornost gdje god bi se pojavio, a fotografi su ih pratili u stopu.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Aleksandrina i Filipova prisutnost dodatno je naglasila obiteljski karakter večeri, a njihov modni usklađeni trenutak svakako je bio jedan od vizualno najatraktivnijih na događaju.
Promociji je prisustvovao i Viktor Živojinović, sin Lepe Brena i Bobe, koji se družio s uzvanicima i podržao obitelj na ovoj važnoj večeri brenda.
Lepa Brena i sin Viktor Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Lepa Brena, Viktor Živojinović i Slobodan Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Nataša Bekvalac o mami: ''Zbog tog bi me se odrekla preko novina...''
Obitelj je pozirala zajedno na crvenom tepihu, a potom su iz prvog reda pratili modnu reviju.
Fotografi su zabilježili i poseban trenutak u kojem je Prija pozirala sa svekrom Bobom te ju je on poljubio u obraz.
Slobodan Živojinović i Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Slobodan Živojinović i Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Kako ju je nahvalio kao svoju snahu za naš portal čitajte u intervjuu OVDJE.
Na promociji je od obitelji Živojinović nedostajao samo drugi sin Brene i Bobe, Stefan. A rijetki prizori skoro cijele obitelji Živojinović oduševili su javnost.
Pogledaji ovo Clubzone Adi Šoše objavio novu pjesmu kojom najavljuje koncert u Karlovcu uoči Valentinova!
Podsjetimo, Prija za Novu godinu nastupa u Zagrebu. Više pročitajte OVDJE.
Galerija 20 20 20 20 20
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Za njih zime nema! Maja i Šime užarili Instagram vrućim kadrovima u kupaćima
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Otvoreno glasanje za Miss Universe! Naša misica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku