Adi Šoše objavio novu pjesmu kojom najavljuje koncert u Karlovcu uoči Valentinova!

Jedan od trenutačno najpopularnijih pjevača u regiji Adi Šoše objavio je novu pjesmu pod nazivom „Tuđa” u suradnji s izdavačkom kućom AL Music. Amil Lojo je autor glazbe, stihova i aranžmana za novu pjesmu ''Tuđa'', dok je spot režirao Vedad Jašarević.
Adi Šoše stiže u Karlovac 13. veljače u ŠSD Rakovac, pred samo Valentinovo, a novi je singl ujedno i glazbena najava za predstojeći koncert.3 vijesti o kojima se priča rijetko govori o obitelji Miroslav Škoro o svojoj djeci: "Kći i ja smo morali pobjeđivati taj strah, kod sina to nije bio slučaj" ''Kao majka nisam smjela...'' Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona'' velebna vila Princ William pokazao svoj novi dom, jedan kadar otkrio je više nego što je planirao!
Šoše, koji posljednjih godina puni dvorane širom regije, poručio je da mu novi singl ''Tuđa'' predstavlja važan korak u karijeri.
Adi Šoše - 4 Foto: PR
''Presretan sam što konačno mogu s publikom podijeliti svoju novu pjesmu pod nazivom ''Tuđa''. Sa svakim novim projektom trudimo se predstaviti publici unaprjeđeniju verziju sebe – ja kao izvođač, Amil kao autor. Iskreno se nadamo da smo s ovom pjesmom to uspjeli i jedva čekam reakcije publike. ‘Tuđa’ nosi snažnu emociju i priču u kojoj će se mnogi prepoznati, a meni osobno predstavlja važan korak u glazbenom sazrijevanju jer sam pratio njen kompletan put kao jedan maleni kotač kreativnog razvoja, od ideje do realizacije'', naglasio je mostarski slavuj Šoše.
Ususret koncertu u Karlovcu Šoše je dodatno naglasio da novim singlom najavljuje veliki koncert u Karlovcu.
Adi Šoše - 2 Foto: PR
''Posebno se radujem što će upravo ova pjesma najaviti moj koncert u Karlovcu povodom Dana zaljubljenih 13. veljače 2026. godine. Neizmjerno sam privilegiran i zahvalan publici što mi je dopustila da živim i radim nešto što me zaista ispunjava i donosi životni smisao. Od srca vam hvala!'', zaključuje Adi Šoše kojeg uz iščekivani koncert u Karlovcu očekuju i dodatni važni koncertni termini – samo dan nakon karlovačkog koncerta, Adi pjeva u Areni Varaždin, a potom na koncertu u Sarajevu 25. prosinca u Bosanskom kulturnom centru. Pred njim je također i drugi koncert u beogradskom Sava Centru koji će se održati 14. ožujka 2026. godine. Nakon brojnih nastupa širom regije, Adi će za novogodišnji doček nastupiti u Tuzli, a 1. siječnja, za reprizu Nove godine u rodnom Mostaru.
Adi Šoše - 1 Foto: PR
Ulaznice za karlovački spektakl Adija Šoše mogu se nabaviti online u sustavu Eventim.hr i na svim prodajnim mjestima u sklopu Eventimove prodajne mreže.