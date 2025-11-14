Pukla ljubav između Dikana i beogradske odvjetnice? Njegova objava potaknula šuškanja

Josip Radeljak Dikan novom objavom zaintrigirao je javnost, mnogi se pitaju je li ovime potvrdio nagađanja o ljubavnom životu.

Josip Radeljak Dikan novom objavom na društvenim mrežama stavio je upitnike nad glave pratitelja.

Naime, 11. studenog kada se obilježava Svjetski dan samaca objavio je svoju fotografiju uz opis:

''Kažu danas svjetski dan samaca!? A eto i ja jadan sam (nijedna me neće)''.

Ovom objavom potaknuo je šuškanja kako je pukla ljubav između njega i beogradske odvjetnice Nevene Jeličić.

''Nekad bolje sam nego s nekime'', ''Naletit će koja...'', ''Nekad je i to privilegija'', utješili su ga pratitelji.

Nije poznato kada i kako je počela njihova ljubavna priča, no zna se da je on 2023. prvi put objavio njihovu zajedničku fotografiju.

Na društvenim mrežama često se hvalio njihovim fotografijama s putovanja, no posljednjih mjeseci to je stalo.

Više o Neveni pročitajte OVDJE.

Inače, Dikan sreću u ljubavi teško pronalazi. Njegova prva supruga bila je popularna jugoslavenska glumica Desanka Beba Lončar, s kojom je dobio sina Lea. Nakon nje se 2000. vjenčao s glumicom Enom Begović, s kojom je dobio kćer Lanu. Ena je u kolovozu 2000. poginula u prometnoj nesreći na Braču. Dikan je početkom 2006. oženio bivšu voditeljicu i pjevačicu Vlatku Pokos, a par se odlučio razvesti nakon samo godinu i pet mjeseci braka. Poduzetnik je bio u vezi i s glumicom Dolores Lambašom, koja je 2013. poginula u prometnoj nesreći.

