Bila je toliko lijepa da su je prozvali srpskom Brigitte Bardot, no rano je stavila točku na kraj karijere, a danas se ne voli isticati

Beba Lončar bila je jedna od najljepših glumica bivše Jugoslavije, ali život ju nije mazio, mnogi je pamte i kao prvu ljubav Josipa Radeljaka Dikana.

Rođena 1943. godine u Beogradu, Desanka Beba Lončar već je kao mlada djevojka postala vrlo poznato lice bivše Jugoslavije.

Kao tinejdžerica radila je kao spikerica za dječje emisije, a u glumačke vode zakoračila je sa samo 17 godina, kada je odigrala ulogu u filmu ''Deveti krug'', a nakon uloge u kultnom filmu ''Ljubav i moda'' postala je velika zvijezda.

Uloge su se nastavile nizati, ali je Beba točku na filmsku karijeru stavila već s 39 godina te se danas ne voli isticati u javnosti.

S obzirom na njenu ljepotu dobila je nadimak srpska Brigitte Bardot, a mnogi je pamte i po ljubavnom životu i prvom partneru Josipu Radeljaku Dikanu.

No, njihov brak obilježili su brojni padovi, a rijetki usponi.

Dugo godina borili su se za potomstvo, glumica je nekoliko puta bila u drugom stanju, ali je svaka trudnoća završila pobačajem. Nakon 13 godina braka, na svijet je donijela sina kojem su dali ime Leo.

''Tri kilograma i 150 grama, 52 dugačak, crven, sa zulufima… Kad sam ga uzela u ruke, filmovi, snimanja, slava, sve je to za mene bio neki drugi svijet. Život u bolnici duboko me je izmijenio. Napustila sam glumu i odlučila biti s djetetom, da ga dadilje ne vuku po setovima'', ispričala je glumica jednom prilikom.

Nakon 23 godine braka, bajka Bebe i Josipa je završena. Biznismen je glumicu prevario s njenom mlađom kolegicom Enom Begović, uslijedio je razvod, a kako je Lončar kasnije pričala, druga žena nije bila jedini razlog kraha bračne zajednice.

''Kad propadne veza koju ste toliko gradili, to zaista jeste životni poraz. Ali on je u 50. godini odlučio krenuti drugim putem. Događa se da muškarci tada traže obnavljanje svog života i mladosti, a ja ne bih nikog sputavala da radi šta hoće. Ne može se voljeti na silu. To se zove zamor materijala. Sjećam se da smo živjeli fantastično i poslije smo počeli ići na živce jedno drugom. Dok je odnos muškarca i žene stalno zavođenje, ništa nije problem. Intimni odnos je najvažniji dio te igre. Ali ljubav, nažalost, nije vječna, ma koliko mi žene to romantično željele. I tu su muškarci pametniji. Oni se lakše upuštaju u nove veze, više riskiraju. To je zato što živimo u muškom svijetu. Njima se preljub oprašta, a kojoj bi ženi bilo oprošteno da ostavi muža s djecom i nađe 20 godina mlađeg frajera? Pa stavili bi je na stup srama. Samo, tko smo mi da sudimo ljubavi'', govorila tada je Beba za medije.

Razvod je prošao vrlo turbulentno jer je Dikan inzistirao na tome da dobije skrbništvo nad sinom, a navodno je, kako se pisalo, proglasio Bebu alkoholičarkom i smjestio je u kliniku za borbu protiv alkoholizma.

Nakon toga joj je, navodno, ponudio kompromis, da zaboravi na dijete koje je rodila, a da će mu on pružiti najbolje moguće uvjete za život i prepisati sve nekretnine. Glumica je navodno sa sinom Leom ponovno uspostavila kontakt tek kada je on otišao na fakultet u London, kada je koristila svaku priliku da ga tamo posjeti.

Beba Lončar danas ima 80 godina i živi u Beogradu.

''Živim na mom Dorćolu gdje sam i rođena. Imam nekoliko solucija za život u inozemstvu gdje povremeno odlazim, ali većinu vremena provodim u Beogradu. Radim ono što zbog glumačkog posla nisam mogla raditi kao djevojčica i mlada žena. Ne šminkam se, ne radim ništa glamurozno, družim se s velikim brojem prijatelja i mnogo čitam. Volim što je moj grad metropola, što se trese i što je pun života'', ispričala je prije nekoliko godina.

Posljednji put u javnosti je viđena 2010. godine, a kako je tada izgledala i koliko se promijenila od dana najveće slave pogledajte u našoj galeriji.

