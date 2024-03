Knoll prekinula 13 godina dugu vezu s tajanstvenim poduzetnikom, otkrila je detalje: ''Život nas je promijenio...''

Ivana Knoll prekinula je ljubavnu vezu s poduzetnikom Antom, zajedno su bili 13 godina.

Naša vatrena navijačica i influencerica Ivana Knoll ovog je vikenda na Instagramu otkrila da je prekinula s dečkom nakon 13 godina i otkrila razlog prekida.

Knoll je dugi niz godina bila u vezi s poduzetnikom Antom koji se bavi nekretninama. Rijetko ga je pokazivala u javnosti, no jednom prilikom uhvaćeni su zajedno na tribinama tijekom utakmice Vatrenih.

Na Instagram priči u nedjelju je odgovarala na zanimljiva pitanja pratitelja, a jedno od njih ticalo se i njezina ljubavnog života pa je Ivana napisala:

"Nakon 13 godina u vezi, nije loše biti slobodna", poručila je Knoll.

"Ništa se nije dogodilo, hvala Bogu. Život nas je promijenio, ali on će uvijek biti moj broj jedan, moja najveća ljubav. I znate, nekad se nešto ne može ponoviti. Uvijek ću ga čuvati u srcu i držati njegova leđa", zaključila je Ivana.

"Stalno me povezuju sa sportašima. Nisam bila ni s kakvim sportašem u vezi, a toliko me razapinjete s tim. Dečko mi je arhitekt po struci, no zapravo se bavi građevinom", otkrila je jednom.

No ljubavi je došao kraj, a čini se kako Ivani to nije teško palo jer već neko vrijeme uživa u Americi, gdje se posvetila i novoj karijeri. Nedavno je u Miamiju kupila i stan.

