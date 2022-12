Pogledajte kako izgleda dečko Ivane Knoll, danas ga skriva, no prije je često objavljivala njihove zajedničke fotke!

Ivana Knoll u dugogodišnjoj je vezi s tajanstvenim poduzetnikom Antom, kojeg je prije često pokazivala na Instagramu.

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll postala je svjetska senzacija tijekom Svjetskog prvenstva u Katru zbog svojih oskudnih i upečatljivih navijačkih izdanja u kojima vjerno bodri Vatrene na svakoj utakmici.

Očekivano, mnogi su se upitali kakav je njezin ljubavni status, a Ivana je o tome progovorila prošle godine kada je odgovarala na pitanja obožavatelja u svojim pričama na Instagramu.

"Nisam slobodna posljednjih 11 godina. Prva veza trajala mi je tri godine, druga šest mjeseci, a treća duže od sedam godina", napisala je tada.

"Stalno me povezuju sa sportašima. Nisam bila ni s kakvim sportašem u vezi, a toliko me razapinjete s tim. Dečko mi je arhitekt po struci, no zapravo se bavi građevinom", otkrila je te je dodala i da većinu njezinih seksi fotografija kojima izaziva veliku pažnju na Instagramu snima upravo njezin dečko.

U medijima je još poznato i da se Ivanin dečko zove Ante, a na njezinu profilu na Instagramu mogu se pronaći i njihove zajedničke fotografije koje je prije često objavljivala.

Još njihovih zajedničkih fotki pogledajte u galeriji.

Inače, Knoll zdušno bodri Vatrene od Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine, a tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. njezine fotografije s tribina u oskudnim navijačkim izdanjima također su obišle svijet i otad je prati nadimak najseksi hrvatske navijačice.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte emotivne trenutke Vatrenih s djecom nakon poraza, Modrićev sin plakao na tribinama

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Supruga omiljenog Čombe pokazala kako je navijala za Vatrene s preslatkom kćeri, prizor je sve rastopio!