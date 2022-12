Ivana Knoll na utakmici je bila s dečkom kojeg skriva od javnosti, a na tribinama su ih ulovile kamere!

Ivana Knoll snimljena je na tribinama s dečkom Antom na utakmici Hrvatske i Maroka.

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll nije propustila nijednu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Katru, a na zadnjoj joj se pridružio i dečko Ante.

Tajanstvenog Antu Ivana skriva od javnosti, no sada su ih kamere ulovile zajedno na tribinama.

Knoll je u svojim pričama na Instagramu podijelila i njihovu zajedničku snimku s velikog ekrana na stadionu uz koju je poručila da će joj nedostajati naši navijači sa Svjetskog prvenstva.

Ivana je o dečku progovorila prošle godine kada je odgovarala na pitanja obožavatelja u svojim pričama na Instagramu.

"Nisam slobodna posljednjih 11 godina. Prva veza trajala mi je tri godine, druga šest mjeseci, a treća duže od sedam godina", napisala je tada.

"Stalno me povezuju sa sportašima. Nisam bila ni s kakvim sportašem u vezi, a toliko me razapinjete s tim. Dečko mi je arhitekt po struci, no zapravo se bavi građevinom", otkrila je te je dodala i da većinu njezinih seksi fotografija kojima izaziva veliku pažnju na društvenoj mreži snima upravo njezin dečko.

Na njezinu profilu na Instagramu mogu se pronaći i njihove zajedničke fotografije koje je prije često objavljivala.

Još Ivaninih i Antinih zajedničkih fotografija pogledajte u galeriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bruno Petković objavio preslatku fotografiju sa svojim nasljednikom: "I ja sam treći na svijetu!"

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Kolinda je prije utakmice pozirala u dresu, a onda se na stadionu pojavila u izdanju u kojem je sve oborila s nogu!