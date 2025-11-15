Noge iz snova! Naša misica u raskošnoj haljini pokupila samo najljepše komplimente

Na izboru za Miss Universe naša je predstavnica zablistala u zlatnoj haljini s prorezom, a elegancijom i figurom oduševila je pratitelje na društvenim mrežama.

Laura Gnjatović, koja ove godine predstavlja Hrvatsku na izboru za Miss Universe, na društvenim je mrežama podijelila prizore s gala večeri.

Na fotografijama pozira uz bazen u luksuznom kompleksu u Tajlandu, odjevena u raskošnu zlatnu haljinu s potpisom domaćeg brenda Lella Design. Haljina je izrađena od tkanine prekrivene šljokicama, a upečatljiv prorez i dramatični šlep dodatno su naglasili njezinu figuru.

"I još par isječaka s jučerašnje gala večeri u ovoj nevjerojatnoj ručno izrađenoj haljini'', napisala je na Instagramu.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura je na fotografijama pozirala s osmijehom, a njezin stajling i držanje mnogi uspoređuju s pravom holivudskom divom. Haljinu je upotpunila jednostavnim sandalama u zlatnoj nijansi i diskretnim nakitom, dok je kosu stilizirala u elegantnu punđu.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Njezin izgled, samopouzdanje i gracioznost nisu prošli nezapaženo ni izvan granica Hrvatske – brojne obožavatelje diljem svijeta osvojila je svojom prirodnošću i šarmom.

''Prelijepa ženo'', ''Predivna'', ''Po pobjedu kraljice'', ''Prekrasna kraljice'', ''Kakva haljina Laura'', ''Idemo po pobjedu, legendo'', dio je komentara s Instagrama.

Što kažete na ovo izdanje naše misice? Jednostavno je predivna!

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

